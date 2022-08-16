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政策大轉彎…怕冬季能源短缺 德擬延後關閉核電廠

編譯葉亭均／綜合外電
德國政府官員表示，德國計劃延後關閉該國最後三座核電廠。路透
德國政府官員表示，德國計劃延後關閉該國最後三座核電廠。路透

德國政府官員表示，德國計劃延後關閉該國最後三座核電廠，以便在俄羅斯限制天然氣供應後，因應今年冬季可能出現的能源短缺情況。

華爾街日報報導，雖然這可能是權宜之計，此舉卻象徵德國首次背離在2000年代初制定逐步淘汰核能的政策。該政策原本已成為德國的政治共識。

德國總理蕭茲的內閣尚未正式採行延後關閉核電廠的決定，而且此舉也可能須經國會投票表決。三位高級官員表示，一些細節仍在討論中，內閣在做決定前，必須等待德國能源需求的相關評估結果。該評估結果將在數周內出爐，但官員表示，延後核電廠關閉幾乎已成定局。

雖然德國政府仍需要數周才能做出正式決定，但政府相信讓國內最後三座核電廠暫時延後除役的兩大條件已具足：一是德國可能面臨天然氣短缺，二是讓核反應爐運作更久並不會構成安全上的疑慮。這三座核電廠原先預定在今年12月31日除役。

這項計畫凸顯俄羅斯攻擊烏克蘭攪亂歐洲政治，尤其是德國。德國長期來與俄羅斯有密切的經濟關係，其經濟高度仰賴俄羅斯的天然氣供應。

蕭茲上周已暗示延後關閉核電廠，首度表示維持國內最後三座核反應爐運作是合理的。

雖然讓這三座核電廠延後除役，並非是解決德國今年冬季能源短缺的萬靈丹，因為德國主要是欠缺用於取暖和製造業的天然氣。然而，這三座核電廠目前占德國約6%的電力供應，若延後關閉，可讓德國政府無需以天然氣或燃煤發電廠取代其電力產能。

德國 天然氣 俄羅斯

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