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重視認知戰 日本國防將增加第4個新領域

中央社東京16日專電
日本防衛省（國防部）明年度起將把「認知領域」增為第4個新領域，以集結戰力建立跨領域作戰能力。（示意圖／圖：pixabay）
日本防衛省（國防部）明年度起將把「認知領域」增為第4個新領域，以集結戰力建立跨領域作戰能力。（示意圖／圖：pixabay）

日本防衛省（國防部）目前在傳統的陸海空領域之外，加上太空、網路、電磁波這3個新領域，明年度起將把「認知領域」增為第4個新領域，以集結戰力建立跨領域作戰能力。

日本產經新聞報導，日本2018年度擬定的「防衛計畫大綱」當中，在傳統的陸海空領域之外增設了新領域，包括太空、網路、電磁波領域，分別創設專門部隊。明年度起要將「認知領域」納為第4個新領域。

這是為了分析海外的假資訊，並積極發出有利於自己國家的正確資訊，以加強蒐集資訊及發訊。相關經費將載入明年度最初預算的概算要求。

日本政府在今年年底將修訂國家安全保障戰略、防衛大綱等戰略3文件，考慮在明年度最初預算的概算要求當中將「認知領域」列為第4個新領域。

日本防衛省今年度新設立了「全球戰略情報（資訊）官」，負責蒐集海外資訊，調查分析各國官方發表的內容、社群網站上的假資訊等是否與軍事有關。在發訊方面，基於「戰略性溝通」的觀點，設立了跨部局的小組。從去年夏天開始加強發訊，有關日本與美國等聯合訓練，在社群網站上也有中文版發訊，展現同盟國的團結。

明年度最初預算將反映出加強負責調查分析與發訊人員的擴充、組織的一元化等體制。

有關認知戰，今年2月開始侵略烏克蘭的俄羅斯就散播假訊息擾亂烏克蘭人心。對此，日本政府相當關注。

日本 社群網站 預算

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