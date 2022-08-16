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肯亞總統大選爆爭議 落選者將提選舉無效訴訟

中央社奈洛比16日綜合外電報導
肯亞現任副總統魯托(中)以些微差距在大選中取勝，但對手今天提出選舉無效之訴。(美聯社)
肯亞現任副總統魯托(中)以些微差距在大選中取勝，但對手今天提出選舉無效之訴。(美聯社)

肯亞選舉委員會逾半數委員拒絕認可總統大選結果後，引發重大爭議。落選的反對派領袖歐丁嘉今天提出選舉結果「無法律效力」的主張，並矢言訴諸法律討回公道。

肯亞人焦急等待數日之後，肯亞選委會昨天宣布，現任副總統魯托（William Ruto）以些微差距擊敗對手歐丁嘉（Raila Odinga），贏得8月9日的總統大選。

不過，選委會的7名委員中有4人今天表示維持昨天的決定，無法認可魯托勝選的結果，因為最終計票程序「不透明」。

路透社報導，第5度出馬角逐總統大位的歐丁嘉隨後召開記者會宣布：「我們認為，（選委會主席）契布卡提（Wafula Chebukati）宣布的得票數據不具法律效力，法院應宣布選舉結果為無效。」

法新社報導，歐丁嘉在記者會上還說：「昨天，我們目睹肯亞的憲法遭到曲解和公然漠視。」但他呼籲支持者保持和平，勿採取法外行動。

拒絕認可大選結果的肯亞選委會副主席切雷拉（Juliana Cherera）表示，魯托擊敗歐丁嘉的結果源自加總計算錯誤，但選舉進行方式並無不當之處。

契布卡提昨天宣布，魯托在總統大選拿下將近718萬張選票，得票率50.49%；歐丁嘉拿下超過694萬張選票，得票率48.85%。但在數分鐘之前，切雷拉在另一個地點告訴媒體，她與另外3名選委會成員不承認大選結果。

這番戲劇化的發展，引發外界擔憂肯亞過往出現爭議性選舉結果後的暴力情況重現。

2017年8月，歐丁嘉拒絕接受選舉結果之後，最高法院宣布大選無效，此後肯亞爆發多場示威，逾百人遭警方擊斃。

肯亞史上最嚴重的選後暴力則發生在2007年總統大選，當時不同族群間因政治動機爆發大規模流血衝突，1200多人因此喪生。

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