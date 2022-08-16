我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

快看世界／研究：工作時「想太多」 也會導致疲倦

社安金調漲趕不上通膨 這10大支出吃掉退休老本

短評╱解放軍測量船駛進斯國港口 印度如臨大敵

編譯莊蕙嘉
民眾在港口揮舞中國和斯里蘭卡國旗， 歡迎遠望五號。Getty Images
民眾在港口揮舞中國和斯里蘭卡國旗， 歡迎遠望五號。Getty Images

中國人民解放軍的航太遠洋測量船「遠望五號」16日停靠現由中國公司管理的斯里蘭卡南部港口赫班托達，令美國和印度緊張戒備。印度施壓無效，顯示印度在這場國家及區域安全角力戰居下風，更凸顯中國對斯里蘭卡的影響力。

遠望五號隸屬解放軍戰略支援部隊（SSF）的「中國衛星海上測控部」，遠望號系列共有七艘船，遠望五號由江南造船公司建造，全長222公尺、寬25.2公尺，2007年開始服役，是第三代監控船，有追蹤衛星、火箭及洲際彈道飛彈發射能力。

➤➤➤不管美印關切 中國測量船「遠望5號」停靠斯里蘭卡

戰略支援部隊是解放軍第五軍種，涵蓋太空、網路、電子、情報、通訊及心理作戰任務。

華爾街日報報導，遠望五號上月13日從中國江蘇省江陰市出發，航行東海朝斯里蘭卡前進，原訂11日抵達赫班托達。因印度施壓，斯里蘭卡政府一度要求遠望五號無限期延後靠港，13日卻突然宣布批准靠港。

儘管斯國國防部宣稱遠望五號只是停靠加油及補給，但印度並不相信。

赫班托達位於斯里蘭卡前總統拉賈帕克薩的家鄉一帶，拉賈帕克薩任內搞垮斯里蘭卡財政，國家宣布破產，上月中旬他在民怨沸騰中逃出國並宣布辭職，但國家已陷入水深火熱。

而且，斯里蘭卡加入被部分專家形容為「債務陷阱外交」的一帶一路計畫，斥資14億美元委託中國公司建造赫班托達港口，卻無力償債，只得把港口租給中國公司長達99年，如同滿清末年的租界一般。

赫班托達是斯里蘭卡第二大港，銜接東南亞、西亞及非洲航道，在印度洋具重要航運及戰略地位。對於和中國長年有邊境領土爭議的印度而言，落入北京之手的赫班托達極可能作為軍事用途，成為中國在印度洋的據點，令印度腹背受敵。

可倫坡大學國際關係專家康道達赫瓦分析，遠望五號靠港事件只是中印角力的最新例子：印度要凸顯自己仍是自家後院的老大哥；北京則要展現這個港口的戰略用途：「兩國都在利用斯里蘭卡的經濟危機各取所需」。

印度 斯里蘭卡 解放軍

上一則

英：黑海艦隊難有效控制海域 削弱俄侵烏戰略

下一則

俄烏戰和台海緊張何干？普亭：都是老美挑起敵意

延伸閱讀

不管美印關切 中國測量船「遠望5號」停靠斯里蘭卡

不管美印關切 中國測量船「遠望5號」停靠斯里蘭卡
老總理成新總統 斯里蘭卡民怨難息：貪腐壓迫他都有

老總理成新總統 斯里蘭卡民怨難息：貪腐壓迫他都有
威克瑞米辛赫畢生雄心實現 當選斯里蘭卡總統

威克瑞米辛赫畢生雄心實現 當選斯里蘭卡總統
斯里蘭卡流亡總統：已盡全力避免經濟崩潰

斯里蘭卡流亡總統：已盡全力避免經濟崩潰

熱門新聞

日本秋篠宮文仁親王長女真子公主（左）去年10月與小室圭（右）完成結婚登記，脫離皇室成為平民，改名「小室真子」，小室夫婦隨後移居美國。美聯社

真子公主傳或緊急返日 小室圭恐再落榜 夫婦面臨3困境

2022-08-15 09:28
巴爾幹半島國家蒙特內哥羅西部城鎮切提涅驚傳大規模槍擊事件，至少造成11人喪生。圖為消防員趕到現場，一具遇害者屍體已經用布蓋著。(美聯社)

蒙特內哥羅發生大規模槍擊案 至少11人喪生

2022-08-13 14:18
阿富汗官員和神學士消息人士透露，神學士宗教領袖哈卡尼（圖）今天在喀布爾一所神學院遇襲喪生。圖／取自Twitter@ghulamabbasshah

塑膠義肢藏炸藥 神學士宗教領袖哈卡尼遇襲亡

2022-08-12 10:11
巴黎近日傳出一名美國遊客在市中心的公共廁所被一名23歲的男子性侵，隨後該男子收到指控並被羈押候審，這起案件在被認為是安全的巴黎河濱地區引起譁然。(美聯社)

假期變調 美國女遊客巴黎河畔上公廁「竟遭闖入性侵」

2022-08-10 20:44
愛沙尼亞外交部長Hanno Pevkur(中)11日在哥本哈根參加一場關於烏克蘭的活動。(Getty Images)

拉脫維亞、愛沙尼亞退出 中國中東歐合作機制僅剩14+1

2022-08-11 15:01
2013年時任以色列總理內唐亞胡(左)造訪北京，與中國國家主席習近平會面。(Getty Images)

以色列前國安顧問專文：轉離北京的時刻到了

2022-08-11 13:47

超人氣

更多 >
張小燕探望黃子佼愛女 變聲娃娃音逗嫩嬰

張小燕探望黃子佼愛女 變聲娃娃音逗嫩嬰
洛市就餐老人遭搶 業主奮力追趕制伏歹徒 視頻全錄

洛市就餐老人遭搶 業主奮力追趕制伏歹徒 視頻全錄
張柏芝第三胎生父疑曝光？全家自拍神祕男意外入鏡

張柏芝第三胎生父疑曝光？全家自拍神祕男意外入鏡
超安全且優於定存 巴菲特公司75%的錢停泊在此

超安全且優於定存 巴菲特公司75%的錢停泊在此
中制裁蕭美琴、柯建銘等7人 禁本人及家屬入境中港澳

中制裁蕭美琴、柯建銘等7人 禁本人及家屬入境中港澳