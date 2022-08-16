不管美印關切 中國測量船「遠望5號」停靠斯里蘭卡

中共人民解放軍測量船「遠望五號」16日抵達斯里蘭卡赫班托達港。（歐新社）

隸屬中國人民解放軍戰略支援部隊的測量船「遠望五號」，16日抵達斯里蘭卡 第二大港赫班托達。華府與新德里曾表達關切甚至施壓，美印中三邊檯面下角力，船舶在港口外停留近一周後，可倫坡仍發出靠港許可。

中國駐斯里蘭卡大使戚振宏16日到赫班托達主持歡迎儀式，遠望五號船身掛著「你好，斯里蘭卡！」及「中斯友誼萬歲」等紅色橫幅進港，亦有數名親中的斯里蘭卡國會議員到場，不過未見斯國政府高級官員。現場也沒有歡迎軍艦的慣例軍樂隊，僅有傳統舞蹈舞者表演。

遠望五號被視為具備研究及偵察洲際彈道飛彈發射的功能，是有雙重用途的間諜船。印度 政府認為安全受到威脅，向可倫坡當局投訴及施壓。

斯里蘭卡政府原要求遠望五號延後11日靠港的計畫，「密切協商」後13日態度丕變，表示允許該船靠港。政府發言人古那瓦達納說：「我們批准（靠港），所有國家對我們都很重要。」他也坦言，因為印度有意見，所以多花了一些時間協調。

中國持有斯里蘭卡超過10%的外債，是最大債權國，如果袖手旁觀，斯國將無法向國際貨幣基金貸款。外交部發言人汪文斌16日被問道，斯里蘭卡已經允許遠望五號靠港，中方是否會考慮向斯里蘭卡提供更多的金融援助？

汪文斌回答：「我們對斯里蘭卡當前面臨的經濟社會困難感同身受，我們過去一直在力所能及的範圍之內，為斯里蘭卡克服經濟困難提供自己的支持和幫助。我們過去是這樣做的，今後依然會這樣做」。

斯里蘭卡加入中國「一帶一路 計畫」後，以14億美元委託中國公司建造赫班托達（Hambantota）港，但無力支付款項，2017年以11.2億美元將港口租給中國「招商局港口控股有限公司」99年。

遠望五號抵達前一天，印度送斯里蘭卡一架多尼爾228偵察機，以加強斯國海上偵察能力。