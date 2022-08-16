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為「猴痘」正名 世衛組織向民眾募集新名稱

中央社日內瓦16日綜合外電報導
圖為佛州一處猴痘疫苗接種中心。(美聯社)
圖為佛州一處猴痘疫苗接種中心。(美聯社)

有意為猴痘（monkeypox）一詞正名的世界衛生組織（WHO）今天呼籲民眾集思廣益，為這種快速傳播的疾病提出比較不汙名化的名稱。

法新社報導，世衛組織數周來對猴痘之名表示憂心，這種傳染病在5月形成全球性疫情

專家警告，這個病名可能對猴類和非洲大陸產生汙名化影響，但猴類與這種疾病傳播的關係很有限，而非洲經常會被人與猴類聯想。比如近來巴西傳出報導，有人因擔心感染猴痘而攻擊猴子。

世衛組織發言人柴伊布（Fadela Chaib）在瑞士日內瓦對記者說：「猴痘一名早在現行疾病命名最佳方式採用之前即已存在。」

柴伊布說，「我們實在希望想出一個不會汙名化的病名」；並說，如今大家都可以透過專門網站https://icd.who.int/dev11來集思廣益。

猴痘一名的由來是因為相關病毒最初是1958年在丹麥的研究用猴子體內發現，但許多動物體內都可發現這種病毒，最常見的例子是囓齒類動物。

人體首次發現感染猴痘是1970年在剛果民主共和國，此後在人體傳播的地域主要限於非洲西部和中部某些國家，因此成了這些國家的風土病。

但自5月開始，這種疾病在世界各地快速傳播，感染者主要是有過同性性行為的男性，症狀是發燒、肌肉疼痛同時皮膚出現大顆有如疔瘡的病變。

根據世衛組織統計，今年至今全球已出現逾3萬1000起確診病例，12人死亡，世衛因此將此疫情宣告為「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC）。

猴痘 世衛 疫情

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