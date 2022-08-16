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澳洲前總理莫里森祕密自任5部長 現任總理轟：破壞民主

編譯周辰陽／即時報導
澳洲前總理莫里森。（美聯社資料照片）
澳洲前總理莫里森。（美聯社資料照片）

編譯周辰陽／綜合報導

澳洲前總理莫里森（Scott Morrison）在5月競選時曾自陳，「談到問題時可以有點像是推土機（Bulldozer）」，近日卻被揭發在任期間祕密任命自己擔任另外5個部長職位，讓現任總理艾班尼斯（Anthony Albanese）痛批他成了「世上第一台隱形推土機」、「破壞民主」。

轟「世上第一台隱形推土機」

news.com.au與澳洲Sky News報導，艾班尼斯16日早上聽取了總理與內閣府的報告後，宣布莫里森在2020年3月至2021年5月期間，任命自己為內政部、國庫部（Treasury）、衛生部、財務部（Finance）與整個工業、科學、能源與資源部的部長，痛批對方成了「世上第一台隱形推土機」（World's First Stealth Bulldozer）。

艾班尼斯表示，莫里森的同僚「坐視觀望」（Sat back and watched）權力在自己的政府內部集中化，又批評莫里森設立了他自己的一人內閣委員會，允許他做出這些人事任命，「我也無法想像怎麼建立一人內閣委員會，這是我們一段時間以來一直提的問題」。

艾班尼斯還表示，澳洲政府採用的西敏寺政府體制仰賴制衡（Checks and balances），「前政府，莫里森與其他參與此事的人，蓄意削弱了這些對我們民主是如此重要與不可或缺的制衡」。

莫里森日前遭到揭發，在沒有告知內閣同僚、國會和選民的情況下，就任命自己出任其他部長職務。在某些狀況中，他讓自己出任聯合部長，而正牌的部長直到消息曝光前都毫不知情。如國庫部前部長佛萊登柏格（Josh Frydenberg）就不知道，內政部前部長安德魯斯（Karen Andrews）也被蒙在鼓裡，並呼籲莫里森辭去眾議員

澳洲 內政部 眾議員

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