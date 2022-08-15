德國派13軍機至澳洲參與軍演 空軍司令：不會飛越台海

德國將派出13架軍用飛機進行名為「疾速太平洋2022」的行動，成為德國二戰後空軍最大一次部署，突顯柏林當局也更加關注印太地區與中國之間加劇的緊張局勢。（路透）

德國 將派出13架軍用飛機進行名為「疾速太平洋2022」（Rapid Pacific 2022）的行動，成為德國二戰後空軍最大一次部署，突顯柏林當局也更加關注印太地區與中國之間加劇的緊張局勢。

多家媒體報導，自美國眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，中國便在台灣周圍展開軍事演習，導致台海緊張局勢也隨之升級。出於對北京 當局擴大領土的野心感到擔憂，德國去年先是派遣軍艦駛入南海、也是該國20年來首次駛入該海域，這一舉動讓柏林當局與其他西方國家一同擴大在該地區的軍事存在。

德國此次派遣6架空軍現役主力戰鬥機「歐洲颱風戰機」（Eurofighter Typhoon）、3架空巴「A330空中加油機」和已出發的4架空巴「A400M運輸機」飛往澳洲 ，9月更將與其他16國參與由澳洲主辦、亞太地區數一數二規模的空軍訓練演習「漆黑2022」（Pitch Black 2022）。

德國空軍司令格哈茨（Ingo Gerhartz）表示，在部署期間包括繞道日本和南韓，飛行員將為戰鬥機進行近200次空中加油的演練，當被問及戰機是否會飛越南海和台灣海峽時，他表示「將使用民用空中航線，且沒有計畫通過台灣海峽」。

格哈茨指出「南海和台灣海峽顯然是該地區的癥結所在，我們會在超過10公里的高空飛行、幾乎不接觸南海」，他還強調此次部署的目的是向德國的合作夥伴發出信號、而非以中國為目標，並稱「我認為飛往澳洲的演習不會向中國發出任何威脅訊息」。

澳洲駐德國大使格林（Philip Green）對此表示贊同，強調北京當局沒有理由認為定期演習會破壞該地區的穩定，他表示「我們正尋找一個穩定、和平、繁榮、戰略平衡的地區，每個國家都可以在其中做出自己的主權選擇」。