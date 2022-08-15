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瑜伽產業多為白人女性 她提倡接納多元族群

中央社倫敦15日綜合外電報導
一項英國研究發現，瑜伽老師及從業人員中有87%為女性、91%為白人。示意圖。(路透)
一項英國研究發現，瑜伽老師及從業人員中有87%為女性、91%為白人。示意圖。(路透)

英國倫敦瑜伽老師葛蘭姆（Stacie Graham）致力讓這項古老的身心訓練方法變得更加包容，以接納多元的種族和社會群體，也使她在蓬勃發展的瑜伽產業中成為「改革戰士」。

法新社報導，據全球養生協會（Global Wellness Institute），起源於印度的瑜伽及重視姿勢調整的皮拉提斯（Pilates）運動，現已造就300億美元的年產值。

同時擔任企業多元化政策顧問的葛蘭姆指出，瑜伽產業的成功背後卻缺乏多元族群的參與，這將影響整個健身產業。

葛蘭姆說：「我們雖然身處倫敦，但你不會在任何健身房或瑜伽教室看到『倫敦的縮影』，而是清一色的白人、女性、健壯者及中產階級。」

英國醫學期刊網站BMJ Open一項針對瑜伽老師及從業人員的研究發現，其中有87%為女性、91%為白人，高出英國全國白人比例約10%。

在多元文化交融的倫敦戴斯頓（Dalston）社區開設瑜伽教室的西谷（Pam Sagoo）表示，「你只需要看向窗外，再看向教室裡的學生…就知道你需要吸引更廣泛的受眾」，例如黑人、老年人及LGBT族群。

洛杉磯瑜伽老師霍斯佛德（Raquel Horsford）通過電話採訪表示，美國也有類似情形，「瑜伽教室裡的黑人女性不多，也不鼓勵其他族群進入」。

瑜伽老師及業者將部分原因歸咎於價格難以負擔、經濟因素及經營困難。瑜伽教室通常為盈利而收取高昂費用，倫敦當地單堂瑜伽課程價格約落在20英鎊（約24美元），可能使許多人卻步。

但葛蘭姆指出「更微妙」的排他性因素，例如以表現為導向的氛圍將柔軟度不足、身材不夠苗條及較年長的族群拒之門外。

她表示，許多能從瑜伽中「真正受益」的族群因而錯失機會，例如為疫情相關精神疾病或長新冠所苦的人們。

霍斯佛德敦促，第一步是招募來自多元背景的瑜伽老師及從業人員，並讓瑜伽課程的價格變得更可負擔。

英國 健身 黑人

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