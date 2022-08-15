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夏季極端高溫 法國農人改種高粱開創利基市場

中央社法國聖埃斯科比勒15日綜合外電報導
法國巴黎附近種的玉米發育不良、採收後的小麥田已經乾透。但是在庫埃特家的高粱田裡卻是綠意盎然而且種作滿穗的另一番景象。路透
法國巴黎附近種的玉米發育不良、採收後的小麥田已經乾透。但是在庫埃特家的高粱田裡卻是綠意盎然而且種作滿穗的另一番景象。路透

法國巴黎附近種的玉米發育不良、採收後的小麥田已經乾透。但是在庫埃特家的高粱田裡卻是綠意盎然而且種作滿穗的另一番景象。

路透報導，庫埃特（Eudes Coutte）和一名兄弟4年前開始種植在歐洲鮮為人知、在世界其他地方卻用途廣泛的高粱。它還可以供作無麩質烘焙、庫斯庫斯（Couscous，俗稱北非小米）或甚至啤酒原料。

在法國大部分地區種植高粱不需要進行灌溉、不必使用殺蟲劑，而且只要小麥所需1/3的肥料。對庫埃特而言，這些都是種高粱的優點。

40歲庫埃特的高粱田位在巴黎南方75公里聖埃斯科比勒（Saint－Escobille），本季種作已經與腰齊高。他站在田裡說：「高粱讓新形態農業成為可能、更永續，因為它保留資源。我們必須思索下世代農業，如何在不大量耗用水資源的前提下生產糧食。」

然而，在極端高溫的今年，就連高粱產出也會受到影響。他預期今年每公頃高粱田收成會從往常的5、6噸減至3、4噸。

儘管如此，他表示，在法國各地普遍乾旱而用水受限之際，羅亞爾河（Loire River）以北生產高粱不需要灌溉的事實堪稱一項「競爭優勢」。

他說，無麩質的高粱蛋白質含量豐富，而且含有9種必需胺基酸其中8種，但是它在歐洲仍屬小眾市場。

農業部統計顯示，隨著更多像庫埃特兄弟這樣的農人轉而投入高粱種植，法國高粱產量已經從2016年的24萬4000噸增至2021年的40萬噸。

歐洲聯盟數據顯示，歐洲2021－2022年度生產的80萬噸高粱中，僅1/4供人類消費，其餘大部分成為動物飼料。

庫埃特說：「但是夏天越來越熱，可以預期將有更多農人開始改種高粱，取代一部分玉米田。」

庫埃特兄弟正在努力為自家高粱尋找新巿場。他們計劃接下來幾年與當地夥伴一起開發高粱啤酒、素高粱牛排和其他產品。

法國農夫庫埃特（Eudes Coutte）展示他們家種植的高粱。路透
法國農夫庫埃特（Eudes Coutte）展示他們家種植的高粱。路透

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