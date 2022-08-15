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極端熱浪導致西班牙逾千人喪命 交通事故大增

中央社馬德里15日專電
西班牙今夏遭遇極端熱浪，圖為馬德里一名行人用衣服擦汗。(美聯社)
西班牙今夏遭遇極端熱浪，圖為馬德里一名行人用衣服擦汗。(美聯社)

西班牙今夏的極端熱浪除了造成超過千人中暑喪生，也導致交通事故頻繁發生。今年7月交通事故死亡人數131人，較疫情前2019年同期增加12%。

西班牙交通總局（Dirección General de Tráfico，簡稱DGT）發布數據指出，今年7月交通事故死亡人數共131人。有鑑於2020和2021年在COVID-19疫情影響下，西國民眾旅行和移動仍受限制，交通總局以今年數據與疫情前的2019年同期相比，共增加12%。

根據「國家報」（El País）報導，交通總局局長納瓦洛（Pere Navarro）表示，極端高溫影響身心能力，導致駕駛人犯錯並且造成交通事故發生。

瓦倫西亞大學交通安全研究中心主任阿隆索（Francisco Alonso）指出，酷熱天氣令人疲倦，而倦怠感會減低感知能力，拉長面對危機的反應速度，造成在駕駛時變得更具攻擊性。研究人員也發現，在天氣極度炎熱時，駕駛人看後視鏡的次數減少25%。

除了熱浪因素外，道路安全教授蒙多羅（Luis Montoro）對國家報表示，後疫情時代人員移動限制解除，西國民眾開車出門旅行頻率大增，今年7月共記錄到4520萬次移動，比2019年同期多了190萬次。

此外，因應疫情和通膨造成的荷包緊縮，民眾多將以往動輒10天以上的旅行天數縮短成一個週末。為利用時間而提高車速，加上疫情後想出門的強烈欲望使人們對於魯莽駕駛可能造成的後果變得更加盲目，都是導致西班牙今年交通事故增加的原因。

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