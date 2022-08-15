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真子公主傳或緊急返日 小室圭恐再落榜 夫婦面臨3困境

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真子公主傳或緊急返日 小室圭恐再落榜 夫婦面臨3困境

編譯羅方妤／即時報導
日本秋篠宮文仁親王長女真子公主（左）去年10月與小室圭（右）完成結婚登記，脫離皇室成為平民，改名「小室真子」，小室夫婦隨後移居美國。美聯社
日本秋篠宮文仁親王長女真子公主（左）去年10月與小室圭（右）完成結婚登記，脫離皇室成為平民，改名「小室真子」，小室夫婦隨後移居美國。美聯社

日本秋篠宮文仁親王長女真子公主去年10月與小室圭完成結婚登記，脫離皇室成為平民，改名「小室真子」，小室夫婦隨後移居美國。然而，日本周刊《FRIDAY》爆料，真子可能「緊急返日」，而這一切可能源於小室圭恐又在今年7月的美國紐約州律師資格考試落榜。

報導指出，負責宮內廳新聞的記者稱，「綜合考慮下，據稱小室圭上榜可能性很低」。紐約州律師資格考試預定在今年10月底放榜，如果小室圭真的落榜，將面臨被律師事務所解雇的風險，沒有收入又沒有公司擔保的狀況下，將很難取得綠卡

報導推論，9月是真子的母親秋篠宮紀子王妃生日，而10月是上皇后美智子的生日，真子可能在這段期間返日。

報導分析，如果小室夫婦真的緊急返國，將面臨三大困境。

首先是經濟困境，居住地點和房租將成為問題，小室夫婦婚後短暫居住的東京公寓每月房租約100萬日圓（約7500美元），這對沒有固定收入來源的小室夫婦而言，將是重大開支。

第二則是安全問題，犯罪新聞工作者小川泰平指出，前首相安倍晉三今年7月遇刺身亡，而這類重大案件發生時很可能出現模仿犯，特別是小室圭受到公眾大量批評，回國很可能成為頭號目標。

第三則是大眾輿論，小室圭一旦回國，光是維安費用、房租等特別待遇，可能又會再度被民眾抨擊「浪費稅金」。隨著輿論發酵，真子的創傷後壓力症候群（PTSD）也有惡化危險。

紐約州 日本 綠卡

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