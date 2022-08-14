我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

魯西迪兒子發文：父親已可開口說幾句話 我們如釋重負

季辛吉籲華府「對台保持穩健」

不滿日本閣員參拜靖國神社 中國對日提出嚴正交涉

中央社東京14日專電
日本經濟產業大臣西村康稔。(路透)
日本經濟產業大臣西村康稔。(路透)

針對日本經濟產業大臣西村康稔13日前往靖國神社參拜一事，中國外交部發言人汪文斌今天表示，此事反映出日本政府對待歷史問題的錯誤態度。中方已向日方提出嚴正交涉。

就在8月15日二次大戰結束日屆滿77周年前，西村13日前往靖國神社參拜。這是首相岸田文雄自去年10月上任以來，首位參拜靖國神社的閣員。

中國外交部網站今天刊載新聞司副司長汪文斌發表的談話指出，日本內閣成員參拜供奉有二戰甲級戰犯的靖國神社，再次反映出日本政府對待歷史問題的錯誤態度。中方已向日方提出嚴正交涉。

汪文斌強調，中方敦促日方切實正視和深刻反省侵略歷史，以負責任態度妥善處理有關問題，以實際行動取信於亞洲鄰國和國際社會。

西村13日參拜靖國神社時，署名「眾院議員西村康稔」並自費供奉「玉串料」（祭祀費）。

西村受訪時說：「在懷念已故首相安倍晉三的同時，自己下定決心要竭盡全力為日本的和平與發展努力」。西村在執政黨自由民主黨內的派系是隸屬於安倍派。

有關參拜靖國神社一事，日本跨黨派國會議員組成的「大家一起參拜靖國神社國會議員之會」（會長為參議院議長尾辻秀久）日前決定今年8月15日不集體前往靖國神社參拜，而是由副會長逢澤一郎代表參拜。這主要是考慮到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情擴大。

靖國神社 日本 安倍

上一則

譴責魯西迪遇刺後 JK羅琳遭威脅 蘇格蘭警方啟動調查

下一則

匈牙利：與俄國達成協議 已獲增供天然氣

延伸閱讀

日本逾百名國會議員與統一教有關 近80%屬自民黨

日本逾百名國會議員與統一教有關 近80%屬自民黨
「雷根號」航艦往台灣方向移動500浬 來到沖繩外海

「雷根號」航艦往台灣方向移動500浬 來到沖繩外海
日本無業男揚言暗殺日相岸田 距安倍遇刺才1個月

日本無業男揚言暗殺日相岸田 距安倍遇刺才1個月
參議員、國會議員初選提前投票起跑 競爭激烈投票站冷清

參議員、國會議員初選提前投票起跑 競爭激烈投票站冷清

熱門新聞

解放軍此次軍演包括涉及火箭彈、常規導彈，以及海空軍抵近偵查，和聯合火力打擊等。（取材自央視）

解放軍封鎖台灣？「沒有這能力 根本不敢登陸」

2022-08-07 22:46
巴爾幹半島國家蒙特內哥羅西部城鎮切提涅驚傳大規模槍擊事件，至少造成11人喪生。圖為消防員趕到現場，一具遇害者屍體已經用布蓋著。(美聯社)

蒙特內哥羅發生大規模槍擊案 至少11人喪生

2022-08-13 14:18
阿富汗官員和神學士消息人士透露，神學士宗教領袖哈卡尼（圖）今天在喀布爾一所神學院遇襲喪生。圖／取自Twitter@ghulamabbasshah

塑膠義肢藏炸藥 神學士宗教領袖哈卡尼遇襲亡

2022-08-12 10:11
巴黎近日傳出一名美國遊客在市中心的公共廁所被一名23歲的男子性侵，隨後該男子收到指控並被羈押候審，這起案件在被認為是安全的巴黎河濱地區引起譁然。(美聯社)

假期變調 美國女遊客巴黎河畔上公廁「竟遭闖入性侵」

2022-08-10 20:44
愛沙尼亞外交部長Hanno Pevkur(中)11日在哥本哈根參加一場關於烏克蘭的活動。(Getty Images)

拉脫維亞、愛沙尼亞退出 中國中東歐合作機制僅剩14+1

2022-08-11 15:01
2013年時任以色列總理內唐亞胡(左)造訪北京，與中國國家主席習近平會面。(Getty Images)

以色列前國安顧問專文：轉離北京的時刻到了

2022-08-11 13:47

超人氣

更多 >
國稅局增聘8.7萬人 查稅鎖定2族群

國稅局增聘8.7萬人 查稅鎖定2族群
中美緊張 華人移民不敢告訴親友 有人因上海封城決定出走

中美緊張 華人移民不敢告訴親友 有人因上海封城決定出走
美首位女性航母艦長：中美軍機在南海數次「互動」

美首位女性航母艦長：中美軍機在南海數次「互動」
股神巴菲特：未正確儲蓄是一般人理財「最大錯誤」

股神巴菲特：未正確儲蓄是一般人理財「最大錯誤」
5參眾議員14日至15日訪台 將見蔡英文、拜會立法院

5參眾議員14日至15日訪台 將見蔡英文、拜會立法院