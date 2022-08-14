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歐洲大旱再創500年來之最 解渴仍遙遙無期

中央社法國呂鎮14日綜合外電報導
義大利加爾達湖(Lake Garda)水位降至有史以來最低。(美聯社)
義大利加爾達湖(Lake Garda)水位降至有史以來最低。(美聯社)

從西班牙乾裂的水庫底床，到多瑙河、萊茵河、羅亞爾河及波河等大河水位嚴重下降，一場前所未見的旱災正讓近半個歐洲乾渴難耐。專家稱歐洲可能正面臨500年來最嚴重旱災。

美聯社報導，歐洲大陸西部、中部和南部地區近兩個月來都沒有明顯降雨。在典型多雨的英國，今年經歷有紀錄以來最熱、最乾燥的夏季之一，政府於12日正式宣布英格蘭南部和中部地區發生旱災。

氣候變遷令情況更加惡化，高溫加速蒸發，乾渴的植物吸收更多水分，冬季降雪減少，限制夏季可用來灌溉的淡水供應。陷入危機的不是只有歐洲，東非、美國西部和墨西哥北部也傳出乾旱情況。

乾旱不僅破壞農場經濟，迫使人們限制用水，還引發野火並威脅水生生物。

法國布根地（Burgundy）地區的呂鎮（Lux）一度被蒂勒河（Tille River）穿過，而今潺潺河水只剩乾涸的河床。在成排樹木間蜿蜒的河道，已被白色塵土和數千條死魚覆蓋。

當地漁業及水生環境保護聯合會的首席技術專家庫阿斯尼（Jean-Philippe Couasne），在15公尺寬的河床上邊走邊列出死亡的魚種。

他說：「真讓人心碎，這裡平均每秒該有大約8000公升的水流動。…現在，零公升。」

在上游地區，一些鱒魚和其他淡水生物可以通過魚梯前往水池避難。但這樣的系統並非到處都有。庫阿斯尼說，不下雨，河流將「繼續清空。是的，魚都會死。…牠們被困在上游和下游，沒有水進入，隨著水量變少，含氧量也將不斷下降，這些物種將逐漸消失」。

聯合會地區負責人桑維科（Jean-Pierre Sonvico）稱，將魚轉往其他河流也無濟於事，因為那些水道也都受到影響。

歐盟執行委員會聯合研究中心上周警告，乾旱情況將變得更糟，且可能影響到歐洲大陸47%地區。

歐洲乾旱觀測站（European Drought Observatory）高級研究員托瑞蒂（Andrea Toreti）表示，2018年的乾旱已非常極端，為過去500年來所僅見，「但今年，我認為，情況確實更糟」。

托瑞蒂說，接下來3個月，「我們預期西歐和中歐以及英國的乾旱風險仍非常高」。

柏林附近波茨坦氣候影響研究中心（Potsdam Institute for Climate Impact Research）氣象學家霍夫曼（Peter Hoffmann）說，目前的狀況是世界天氣系統變化引起長期乾旱天氣造成的。他說：「只不過我們在夏天感受最深，但實際上乾旱一年四季都在加劇。」

旱災導致一些歐洲國家限制用水，也危及萊茵河（Rhine）和多瑙河（Danube River）的航運。

德國最大的水道萊茵河預計未來幾天將達到極低水位。當局稱，許多大型船隻可能難以在考布市（Kaub）附近河道安全航行，當地大約位在科布倫茲（Koblenz）和梅因斯（Mainz）的中間。

在多瑙河，塞爾維亞當局已開始清淤疏浚，以便船隻能繼續行駛。而在鄰國匈牙利，首都布達佩斯附近維倫斯湖（Lake Velence）有廣大湖區變成一片片乾涸的泥地，造成小船擱淺。儘管安裝了充氣和水循環設備以保護野生動物，但水質已經惡化。一處湖灘已實施周末禁止游泳令。

義大利最長的河流波河（Po）有部分河道水位很低，幾十年前沉沒的駁船和船隻重新露出水面。

義大利加爾達湖（Lake Garda）水位降至有史以來最低，人們周末湧向米蘭以東的這個熱門景點時，發現露出帶著黃色色調岩石的湖岸線。當局最近從這座義大利最大的湖釋出更多水協助灌溉，但為而保護利潤豐厚的旅遊季而叫停。

而在多雨的英國，英格蘭上個月經歷自1935年以來最乾燥的7月。乾旱導致缺乏牧草，農民面臨灌溉用水枯竭，不得不餵食動物冬季的飼料。

就連已習慣長期不下雨的西班牙和葡萄牙，也面臨乾旱帶來的嚴峻後果。在西班牙安達魯西亞（Andalucía）地區，由於馬拉加省（Malaga）的比紐埃拉（Vinuela）水庫容量降到只剩13%，一些種植酪梨的農民不得不犧牲數百棵樹來拯救其他樹免於枯萎。

歐洲一些農民面對水池和溪流乾涸，使用自來水來飼養牲畜，每頭牛每天用水量多達100公升。位在巴黎塞納河（Seine River）源頭的布根地，通常呈綠色的草地已變成黃褐色。31歲農民科爾森（Baptiste Colson）表示，他養的乳牛正在受苦，牠們的牛奶質量和數量都在下降。這個月他已被迫動用冬季飼料。

科爾森預期玉米產量至少下降30%，這對他飼養的乳牛來說是個大問題。他說：「我們知道我們必須購買食物…這樣乳牛才能繼續產奶。從經濟角度來看，成本會很高。」

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