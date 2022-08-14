印度股神辭世 62美元起家成億萬富翁 總理也致哀

印度傳奇股市投資人、被喻為「印度巴菲特」的金君瓦拉辭世，圖為有人對著緬懷他的海報拍照。(美聯社)

印度 傳奇股市投資 人、被喻為「印度巴菲特」的金君瓦拉今日辭世，享壽62歲。他在大學時期以5000盧比（約62美元）股本起家，如今光是股市資產就已達1100億（約13.8億美元）盧比，增加了2200萬倍。

印度總理莫迪（Narendra Modi）今天推文盼金君瓦拉（Rakesh Jhunjhunwala）安息，並貼出兩人之前的合照，讚揚他為金融界作出卓越貢獻。

金君瓦拉清晨被送到孟買一家醫院，隨即宣告死亡。他晚年有許多健康問題，包括腎臟病，最後的一次公開露面，是上週在自己創辦的阿卡薩航空公司（Akasa Air）的首航儀式上。

根據富比世（Forbes）富豪榜，金君瓦拉的資產值在印度排名第36位，達58億美元，事業跨足媒體、科技、生物科技、航運、旅館、時尚及金融等產業。

印度媒體「商業標準報」（Business Standard）網站報導，金君瓦拉出生於商業大城孟買，父親是稅務官，他小時就常聽父親與友人談論投資事宜，因此對股市產生興趣。

金君瓦拉的父親鼓勵他多看報紙，觀察股市波動，但卻拒絕贊助他投資。他於是決定借錢，並在1985年大學時代以5000盧比的資本開始闖蕩印度股市，辭世時股市資本達1100億盧比，增加了2200萬倍。

改變金君瓦拉命運的投資發生在1986年，他以每股43盧比的價格買了塔塔茶業（Tata Tea）的5000股股票 ，結果這支股票在3個月內就漲到每股143盧比，一下子就翻了3倍有餘，3年後更是賺了250萬盧比。

另據印度Mint新聞網報導，2002年至2003年間，金君瓦拉以平均每股3盧比的價格，購買了泰坦公司（Titan Company）的8000萬股股票，20年後的今天，這支股票的價格已是每股2500盧比，漲了超過833倍。

2008年全球經濟大衰退，金君瓦拉持有的股票一度大跌30%，但印度股市又於2012年復甦。

金君瓦拉也透過贊助教育、醫療及濟貧等方式，從事慈善活動。