埃及教堂大火致踩踏事故 至少41死45傷 死者多為兒童

埃及阿布席芬教堂火災引發踩踏事件，造成至少41人喪生、45人受傷。(Getty Images)

埃及科普特基督教會神職人員指出，大開羅工人階級地區一座科普特基督教堂今天進行主日彌撒時發生大火，引發踩踏事件，造成至少41人喪生、45人受傷，死者大部分是兒童。

法新社和路透報導，阿布席芬教堂（Abu Sifin church）這起大火肇因電器設備故障。消息人士指出，吉薩省（Giza Governorate）尼羅河（Nile River）以西人口稠密尹巴巴區（Imbaba）的這起大火發生於當地時間將近上午9時，當時有5000人聚會參加彌撒。

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消息人士指出，火勢封住教堂入口，引發踩踏，死者大部分是兒童。

信徒穆尼爾（Yasir Munir）說：「民眾聚集在3、4樓，我們有看到2樓冒煙，大家要衝下樓看看，結果一個個栽倒在一塊。」

「我們聽見砰的一聲，火花和火舌從窗戶冒出。」穆尼爾說他自己和女兒在一樓，才有辦法逃出。

目擊者形容民眾衝進失火教堂援救受困者，卻很快地不敵高溫 和致命濃煙。

住在教堂隔壁的貝烏米（Ahmed Reda Baioumy）告訴法新社：「每個人都拉著小孩離開建築。但火勢越來越大，頂多只能進去一次，否則就會窒息。」

埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）今天上午在臉書（Facebook）上宣布：「我已經動員所有國家機構，確保已經採行所有措施。」

他後來又表示，已經致電向科普特基督教教宗 塔瓦德洛斯二世（Pope Tawadros II）「表示哀悼」。塔瓦德洛斯二世2012年成為科普特基督教教宗。

內政部 後來表示，「法醫證據揭示，教堂建築2樓的空氣調節裝置起火」。

同樣位在尹巴巴區的附近教堂神父法米（Father Farid Fahmy）告訴法新社，短路引發了這起火警。