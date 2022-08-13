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Netflix韓劇效應 西方女性赴韓國找真愛

中央社首爾13日綜合外電報導
韓國首爾街景。圖／unsplash
韓國首爾街景。圖／unsplash

韓劇風靡全球，劇中韓星施展的男性魅力，吸引西方女性觀光客前往韓國追尋夢中「歐巴」，導致近年造訪韓國的女性觀光客人數大增，被學者稱之為「Netflix效應」。

有線電視新聞網（CNN）報導，印第安納大學布魯明頓分校博士後研究員、研讀韓國性別和種族政治的李旻珠（Min Joo Lee，音譯）發現，有一群住在韓國首爾青年旅舍的西方年輕女性觀光客和一般觀光客很不一樣。

她們似乎對一般觀光景點和亞洲觀光客喜愛的逛街都沒興趣，白天宅在旅舍睡覺或看韓劇，到晚上才出門，這引起了李旻珠的興趣。

李旻珠正在研究K-POP盛行對韓國觀光業帶來的影響，她訪查8家青年旅舍，訪問123名女性觀光客後有了發現。這些觀光客大多來自北美和歐洲，她稱吸引這群人訪韓的原因是「Netflix效應」。

熱門韓劇「愛的迫降」和「鬼怪」裡的韓星玄彬和孔劉有著英俊臉孔和健碩體格，對女性極富吸引力。他們在劇中展現浪漫、有耐性的形象，更是讓厭惡本國男性約會時只愛談性的西方女性感受到強烈對比。

熱門韓劇「愛的迫降」裡的韓星玄彬有著英俊臉孔和健碩體格，對女性極富吸引力，也吸引...
熱門韓劇「愛的迫降」裡的韓星玄彬有著英俊臉孔和健碩體格，對女性極富吸引力，也吸引了一批從西方來的女性去韓國尋找真愛。圖／Netflix提供

她們認為韓國男性有教養又浪漫，抱怨本國男性外表邋遢，而且思想狹隘。

25歲英國女子松頓（Grace Thornton）在影音串流平台Netflix觀看「愛的迫降」後，在2021年到首爾旅遊。在她看來，韓國男性「紳士、有禮、有魅力、浪漫又尊重人」，而且懂得穿著打扮。

「（英國男性相較下）都喝得半醉，手裡拿著啤酒和死魚。」她指的是英國男性喜歡在約會APP的檔案照，放上拿著釣魚戰利品的照片。

吸引西方女子來到韓國的原因還包括被另眼相待。松頓說：「在英國，我就是一般人，和別人沒什麼不同。但在韓國，我不一樣，我是外國人，大家會注意我。我感到很特別。」

不幸的是，有些女性抵達韓國後碰到的男性，令韓劇中塑造的形象破滅。

20歲的米娜（Mina）來自摩洛哥，稱她因為喜愛K-POP和韓劇，在2021年決定前往釜山。

她說，韓劇裡的男性「尊重人、英俊、有錢，還會保護妳」，但她晚上出門時在酒吧碰到鹹豬手，街上還有陌生人對她開黃腔。

她認為，有些韓國男性有既定印象，認為西方女性對性比較開放。「男人就是男人，哪裡的都一樣。」

也有些西方女性認為，找不到理想男性是自己的錯，她們失望地回國，並對李旻珠表示，下次還要再來更努力追尋。

李旻珠說：「她們顯然理解並非所有韓國男性都是完美的，但因為本國約會市場令人失望，她們需要另一個選擇。」

韓劇在全球的受歡迎程度，和女性觀光客前往韓國的穩定增長人數呈正比。

據政府統計，2005年有230萬名女性觀光客造訪韓國，男性觀光客有290萬。而在疫情爆發、重創觀光業之前的2019年有近1000萬名女性觀光客造訪韓國，相較於男性僅670萬人。

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