我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

FBI搜索海湖莊園 川普透過密錄器全程掌握

塑膠義肢藏炸藥 神學士宗教領袖哈卡尼遇襲亡

塑膠義肢藏炸藥 神學士宗教領袖哈卡尼遇襲亡

中央社喀布爾/白夏瓦11日綜合外電報導
阿富汗官員和神學士消息人士透露，神學士宗教領袖哈卡尼（圖）今天在喀布爾一所神學院遇襲喪生。圖／取自Twitter@ghulamabbasshah
阿富汗官員和神學士消息人士透露，神學士宗教領袖哈卡尼（圖）今天在喀布爾一所神學院遇襲喪生。圖／取自[email protected]

阿富汗官員和神學士（Taliban，另譯塔利班）消息人士透露，神學士宗教領袖哈卡尼（Sheikh Rahimullah Haqqani）今天在喀布爾一所神學院遇襲喪生，當時攻擊者引爆藏在塑膠義肢的炸藥。

路透社報導，阿富汗神學士（Taliban）政府發言人卡里米（Bilal Karimi）說，「非常難過地接獲通知，受人尊敬的教士（哈卡尼）因遭受敵人的懦夫式攻擊而殉難」。

目前還不清楚，爆炸事件是何方策畫。

4名神學士消息人士告訴路透社，攻擊者曾失去一條腿，他將炸藥藏放在塑膠義肢中。

阿富汗內政部一名神學士高層官員說：「我們正在調查，此人…是誰，以及是誰將他帶到這個重要的地方並進入哈卡尼的私人辦公室。這是阿富汗伊斯蘭大公國十分重大的損失。」

哈卡尼是神學士的知名教士，曾遭遇多次攻擊但都倖存，包括2020年在巴基斯坦北部白夏瓦市（Peshawar）的大規模爆炸事件，當時造成至少7人喪生。

神學士 阿富汗 喀布爾

上一則

印度巴基斯坦分治75年後 一對離散兄弟終於團聚

延伸閱讀

亞裔長者頻遇襲 舊金山民選官員籲增加警力

亞裔長者頻遇襲 舊金山民選官員籲增加警力
阿富汗女孩受教育權受阻 上秘密學校偷讀書

阿富汗女孩受教育權受阻 上秘密學校偷讀書
烏克蘭赫爾松地區親俄官員遇襲 傷重不治

烏克蘭赫爾松地區親俄官員遇襲 傷重不治
撤軍一年 阿富汗又成恐怖基地

撤軍一年 阿富汗又成恐怖基地

熱門新聞

解放軍此次軍演包括涉及火箭彈、常規導彈，以及海空軍抵近偵查，和聯合火力打擊等。（取材自央視）

解放軍封鎖台灣？「沒有這能力 根本不敢登陸」

2022-08-07 22:46
巴黎近日傳出一名美國遊客在市中心的公共廁所被一名23歲的男子性侵，隨後該男子收到指控並被羈押候審，這起案件在被認為是安全的巴黎河濱地區引起譁然。(美聯社)

假期變調 美國女遊客巴黎河畔上公廁「竟遭闖入性侵」

2022-08-10 20:44
一輛在烏克蘭境內被摧毀的俄國T-90戰車，上月被運到捷克布拉格，作為烏克蘭大使館主辦展覽的展示品，吸引大批民眾參觀。（歐新社）

俄軍「超級戰車」被烏軍炸毀 360萬美金瞬間灰飛煙滅

2022-08-06 12:03
愛沙尼亞外交部長Hanno Pevkur(中)11日在哥本哈根參加一場關於烏克蘭的活動。(Getty Images)

拉脫維亞、愛沙尼亞退出 中國中東歐合作機制僅剩14+1

2022-08-11 15:01
2013年時任以色列總理內唐亞胡(左)造訪北京，與中國國家主席習近平會面。(Getty Images)

以色列前國安顧問專文：轉離北京的時刻到了

2022-08-11 13:47
在接受CNN採訪時，沃特斯據理力爭。（視頻截圖）

英樂團Pink Floyd前主唱挺一中 勸CNN主持：回去多讀書

2022-08-08 22:29

超人氣

更多 >
世說新聞╱南加爾灣華女毒夫 獨家披露不堪婚姻內幕

世說新聞╱南加爾灣華女毒夫 獨家披露不堪婚姻內幕
裴洛西訪台前 傳習近平向拜登表達無意與美開戰

裴洛西訪台前 傳習近平向拜登表達無意與美開戰
吳奇隆前妻馬雅舒現身「月升滄海」 網驚：認不出來

吳奇隆前妻馬雅舒現身「月升滄海」 網驚：認不出來
快看世界／航班取消最頻繁10機場 您的城市上榜了嗎？

快看世界／航班取消最頻繁10機場 您的城市上榜了嗎？
武裝男子闖FBI大樓 駕車逃逸後與警對峙遭擊斃

武裝男子闖FBI大樓 駕車逃逸後與警對峙遭擊斃