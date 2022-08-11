札波羅熱核電廠再遭砲擊 UN秘書長籲設非軍事區

圖為俄軍駐守札波羅熱核電廠。（美聯社）

聯合國 （UN）秘書長古特瑞斯今天呼籲停止在烏克蘭 札波羅熱核電廠周邊的軍事活動。同日烏克蘭與俄羅斯互控再度砲擊核電廠，聯合國安理會召開會議討論當地局勢。

路透社報導，俄羅斯2月24日入侵烏克蘭後，3月便占領札波羅熱（Zaporizhzhia）這座歐洲最大核電廠，但目前仍由烏克蘭技術人員負責運作。

烏克蘭國家核電公司（Energoatom）今天表示，這個區域今天被擊中五次，包括放射性物質儲存處附近。俄國 國防部也發布聲明，指控烏方砲擊毀損一座熱電廠，以及部分反應爐冷卻系統。

古特瑞斯（Antonio Guterres）呼籲撤離軍事人員和裝備，並停止進一步部署。他要求俄烏雙方不要鎖定該設施或周邊地區。

古特瑞斯在聲明中表示：「這個設施不應被用於任何軍事行動，相反地，必須緊急在技術層面同意劃設非軍事安全範圍，以確保這個區域的安全。」

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）指控俄國利用核電廠「來威脅全世界」。

他在夜間視訊演說中表示：「唯有俄國人完全撤離札波羅熱核電廠，讓烏克蘭重新控制周邊局勢，才能保證全歐洲的核能安全恢復。」

美國主管武器管制暨國際安全事務的國務次卿詹金斯（Bonnie Jenkins）今天告訴聯合國安全理事會（Security Council），美國支持在核電廠周邊設非軍事區。她還說，讓國際原子能總署（IAEA）訪視當地的計畫「不能再等下去了」。

國際原子能總署署長葛羅西（Rafael Mariano Grossi）今天在俄國要求下，對安理會15國簡報。葛羅西說，他已準備好率團前去札波羅熱，呼籲俄烏兩國配合，讓檢查人員盡快成行。