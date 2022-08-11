我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

為座小島值嗎？印學者：中武力攻台不符成本效益

通膨仍勝預期 股指反彈暫歇

札波羅熱核電廠再遭砲擊 UN秘書長籲設非軍事區

中央社／紐約聯合國總部11日綜合外電報導
圖為俄軍駐守札波羅熱核電廠。（美聯社）
圖為俄軍駐守札波羅熱核電廠。（美聯社）

聯合國（UN）秘書長古特瑞斯今天呼籲停止在烏克蘭札波羅熱核電廠周邊的軍事活動。同日烏克蘭與俄羅斯互控再度砲擊核電廠，聯合國安理會召開會議討論當地局勢。

路透社報導，俄羅斯2月24日入侵烏克蘭後，3月便占領札波羅熱（Zaporizhzhia）這座歐洲最大核電廠，但目前仍由烏克蘭技術人員負責運作。

烏克蘭國家核電公司（Energoatom）今天表示，這個區域今天被擊中五次，包括放射性物質儲存處附近。俄國國防部也發布聲明，指控烏方砲擊毀損一座熱電廠，以及部分反應爐冷卻系統。

古特瑞斯（Antonio Guterres）呼籲撤離軍事人員和裝備，並停止進一步部署。他要求俄烏雙方不要鎖定該設施或周邊地區。

古特瑞斯在聲明中表示：「這個設施不應被用於任何軍事行動，相反地，必須緊急在技術層面同意劃設非軍事安全範圍，以確保這個區域的安全。」

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）指控俄國利用核電廠「來威脅全世界」。

他在夜間視訊演說中表示：「唯有俄國人完全撤離札波羅熱核電廠，讓烏克蘭重新控制周邊局勢，才能保證全歐洲的核能安全恢復。」

美國主管武器管制暨國際安全事務的國務次卿詹金斯（Bonnie Jenkins）今天告訴聯合國安全理事會（Security Council），美國支持在核電廠周邊設非軍事區。她還說，讓國際原子能總署（IAEA）訪視當地的計畫「不能再等下去了」。

國際原子能總署署長葛羅西（Rafael Mariano Grossi）今天在俄國要求下，對安理會15國簡報。葛羅西說，他已準備好率團前去札波羅熱，呼籲俄烏兩國配合，讓檢查人員盡快成行。

烏克蘭 俄國 聯合國

上一則

為座小島值得嗎？印學者：中國武力攻台不符成本效益

延伸閱讀

俄羅斯攻擊札波羅熱核電廠附近地區 13人喪命

俄羅斯攻擊札波羅熱核電廠附近地區 13人喪命
烏核廠遇襲憂核災 籲制裁俄

烏核廠遇襲憂核災 籲制裁俄
俄再襲歐最大核廠 烏指部分設施嚴重受損 原能署憂釀核災

俄再襲歐最大核廠 烏指部分設施嚴重受損 原能署憂釀核災
烏克蘭赫爾松地區親俄官員遇襲 傷重不治

烏克蘭赫爾松地區親俄官員遇襲 傷重不治

熱門新聞

解放軍此次軍演包括涉及火箭彈、常規導彈，以及海空軍抵近偵查，和聯合火力打擊等。（取材自央視）

解放軍封鎖台灣？「沒有這能力 根本不敢登陸」

2022-08-07 22:46
一輛在烏克蘭境內被摧毀的俄國T-90戰車，上月被運到捷克布拉格，作為烏克蘭大使館主辦展覽的展示品，吸引大批民眾參觀。（歐新社）

俄軍「超級戰車」被烏軍炸毀 360萬美金瞬間灰飛煙滅

2022-08-06 12:03
巴黎近日傳出一名美國遊客在市中心的公共廁所被一名23歲的男子性侵，隨後該男子收到指控並被羈押候審，這起案件在被認為是安全的巴黎河濱地區引起譁然。(美聯社)

假期變調 美國女遊客巴黎河畔上公廁「竟遭闖入性侵」

2022-08-10 20:44
在接受CNN採訪時，沃特斯據理力爭。（視頻截圖）

英樂團Pink Floyd前主唱挺一中 勸CNN主持：回去多讀書

2022-08-08 22:29
近來柬埔寨人口販運事件頻傳，全球反詐騙組織指出不只柬埔寨，有5國都千萬別去。圖為人口販運示意圖。（取材自ingimage）

不只柬埔寨危險 全球反詐騙組織「列5國家」千萬別去

2022-08-09 05:12
根據迄今為止最為全面的研究之一，1/8的COVID-19確診者，會出現至少1種「長新冠」症狀。（Getty Images）

研究：1/8確診者至少出現1種「長新冠」症狀

2022-08-05 15:43

超人氣

更多 >
疑加州打工被騙…紐約華女跳樓 母泣訴要真相

疑加州打工被騙…紐約華女跳樓 母泣訴要真相
火辣DJ玩太嗨 脫衣解扣給客人塞錢 脫序畫面流出下場慘

火辣DJ玩太嗨 脫衣解扣給客人塞錢 脫序畫面流出下場慘
蔣尚義：加入中芯國際是個錯誤 也是我做過的蠢事之一

蔣尚義：加入中芯國際是個錯誤 也是我做過的蠢事之一
Adidas大中華區收入大跌35% CEO認錯：不懂中國感覺

Adidas大中華區收入大跌35% CEO認錯：不懂中國感覺
台海局勢緊張 路透：拜登政府重新思考調整關稅問題

台海局勢緊張 路透：拜登政府重新思考調整關稅問題