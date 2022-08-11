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土耳其專家示警疫情恐於秋天再起 籲備妥口罩

中央社伊斯坦堡11日專電
專家示警，秋季通常是COVID-19病例數激增的高峰期，民眾可能需要再次戴上口罩。圖為去年12月在伊斯坦堡地鐵上，民眾戴上口罩。美聯社
專家示警，秋季通常是COVID-19病例數激增的高峰期，民眾可能需要再次戴上口罩。圖為去年12月在伊斯坦堡地鐵上，民眾戴上口罩。美聯社

土耳其政府解除強制戴口罩令後，街上戴口罩的民眾明顯減少。但是專家示警，秋季通常是COVID-19病例數激增的高峰期，民眾可能需要再次戴上口罩。

土耳其今年春天的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病例數持穩，政府也逐步取消防疫措施，但是在過去幾週內，病例數又開始攀升，一度達到5萬多例，死亡人數也增加，但狀況不如過去兩年嚴重。根據官方數據，7月25日至8月1日期間，土耳其通報40萬6322人確診，337人病歿。

土國衛生部COVID-19科學諮詢委員會委員卡耶帕馬茲（Afsin Emre Kayipmaz）今天對安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）表示，COVID-19病毒可能會在秋、冬季再次傳播，這段期間學校開學，將有更多人待在室內，而夏天反而更容易維持社交距離及於戶外活動。

他說，民眾應該遵守疫苗接種計畫，不應該輕忽加強劑。

卡耶帕馬茲指出，7月宰牲節期間，人群移動使確診病例激增。雖然戴口罩已經不再是強制措施，但建議民眾在擁擠的封閉空間中戴上口罩，例如大眾交通工具、電梯及醫院。

他說，接種疫苗仍然是克服疫情的最佳保護措施，土耳其提供3種疫苗，包括國產Turkovac。「完全沒有打過疫苗或錯過注射加強劑的民眾，絕對應該接種疫苗。這對50歲及以上的人和患有慢性病或免疫力較弱者而言，更是重要。」

卡耶帕馬茲表示，有症狀的民眾自我隔離及做核酸檢測（PCR）也很重要。多數染疫過世或重症者，都是老年人或患有其他疾病的人。

「每天平均40人病歿。我們應該記住，這種疾病可以透過施打疫苗及落實個人防範措施來預防。個人措施不僅對我們自己相當重要，對保護我們身邊、處於風險族群者也很重要。」

卡耶帕馬茲提醒，COVID-19具有長期影響。染疫痊癒者在1週內無需進行新PCR檢測，就可恢復社交生活，但攜帶病毒的風險還會持續兩週。「他們應該戴口罩一段時間，以保護他人」。

另一位諮詢委員鄂茲呂克（Tevfik Özlü）昨天對當地媒體表示，土耳其成功使病例數激增的速度放緩，但死亡人數「正如預期地」增加。他也說，委員會並未掌握確切病例數，因為多數民眾避免做PCR。

「對我們而言，死亡人數比病例數更重要。目前民眾染疫的狀況多是Omicron變異株造成，Omicron變異株威力不強，但對高風險族群而言，仍然是致命的。」

他也說，秋季會出現新一波疫情，但這並非意料之外，因為每年秋季呼吸道感染的病例數都會增加。

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