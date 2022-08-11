法海軍參謀長罕見表態：團結作戰即能戰勝中國

法國海軍參謀長范迪亞上將（Pierre Vandier）。Getty Images

法媒10日揭露，法國海軍參謀長范迪亞上將早在7月底國會國防委員會上就提出警告，中國海軍擴張是二戰後首見，並罕見公開表明，只要與盟友共同作戰，就能戰勝中國海軍。

美國眾議院議長裴洛西 （Nancy Pelosi，前譯波洛西）訪台效應仍在法國發酵，近日法國輿論對台海議題、台灣歷史以及中國對台軍演的辯論仍舊持續，甚至連法國一中政策 都受到少有的檢視與討論。

法國軍事國防觀察媒體OpexNews 10日揭露，根據國民議會官網公布的會議紀錄，法國海軍參謀長范迪亞上將（Pierre Vandier）早在7月27日國民議會國防軍事聽證會上表示，「對抗中國海軍，若我們一起作戰，透過合作就會戰勝」。

推文立即獲得關注，法國策略研究基金會研究員（FRS）波恩達茲（Antoine Bondaz）轉推時寫道，「這是一份頗為令人意外的宣言，顯然中國駐法使館又要不高興了。但內容而言，議題是對的。在維持印太地區現狀上具有角色的，不僅只有美國」。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（Center for Strategic and International Studies）客座研究員莫可斯（Pierre Morcos）也稱范迪亞這段發言相當強硬。

費加洛報（Le Figaro）今日報導更多聽證會細節，指出范迪亞向與會議員提出警告，過去幾年來中國海軍軍力大幅加強，「過去2年來我幾乎到處解釋，我們正目睹二戰後史無前例的海上軍備重整。2030年，中國海軍的總噸位將會是美國海軍的2.5倍」。

費加洛報引用黑海經濟合作組織（BSEC）報告，表示中國目前正建造5艘破冰船組成的艦隊，「企圖在俄羅斯的協助下，把勢力從太平洋延伸到另一端的大西洋」。

范迪亞在聽證會中表示，「我3月遇到挪威海軍，他沒跟我提及俄羅斯駐紮在北極圈莫曼斯克市（Murmansk）的艦隊，反而說到即將抵達大西洋的中國海軍。很快，我們不用到南海就可以看見中國軍力了」。

范迪亞因此希望議員支持未來的軍事計畫法案，以應對全球衝突。他強調，應進行更多嚴苛與複雜的軍演，如多國聯合軍演「北極星」（POLARIS），好為共同作戰能力做準備，且只要共同合作，就能戰勝中國海軍。

裴洛西訪台效應在中國駐法大使盧沙野 戰狼外交與激進左派領袖梅蘭雄（Jean-Luc Melenchon）的操作出乎意料地在法國持續發酵。

梅蘭雄挺中立場遭批「國際政治的本質主義觀點」、「骨子裡的反美主義」、「自由民主過敏症」、「獨裁者好夥伴」等，引起聯盟內鬥。他強調法國一中政策等於將台灣視為中國一部分的言論也遭輿論放大檢視，各家學者藉機提出不同觀點。

盧沙野日前在電視上除表示若統一將「再教育」台灣人之外，也妄稱「台灣自西元230年羅馬帝國時期就在中國統治之下」。然此言論隨即遭媒體打臉，稱其「重寫歷史」，新聞「20分鐘」（20 Minutes）事實查核平台9日刊文闢謠，指盧沙野言論「是錯的」。