英警方發現「泰迪熊在呼吸」 逮獲少年偷車賊

英國 一名18歲青少年因偷車和駕駛罪行遭通緝,警方依據線報找到他的住處,少年為了躲避警方追捕,試圖躲在大泰迪熊玩偶內,警察 留意到泰迪熊疑似在呼吸,發現他就藏在裡面。

英國廣播公司新聞網(BBC News)報導,大曼徹斯特警察局(Greater Manchester Police)7月在羅契達(Rochdale)搜查杜布森(Joshua Dobson)住處時,「注意到一隻大熊在呼吸」,並發現杜布森就「藏在裡面」。

#JAILED | When we saw this large bear breathing during a hunt for a thief we thought something wasn't right... then we found our suspect stuffed inside!



Joshua Dodson (18) stole a car while disqualified & filled up for fuel without paying. He's sentenced to nine months in jail. pic.twitter.com/cwAGO7PvIw