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中韓就薩德部署意見分歧 和解之路再現波瀾

中央社首爾11日綜合外電報導
南韓外長朴振(左)與中國外長王毅。(美聯社)
南韓外長朴振(左)與中國外長王毅。(美聯社)

中國和南韓今天就美軍在南韓部署薩德反飛彈系統發生爭執，恐破壞首爾新政府為克服長期存在的安全分歧所做的努力。

路透報導，在南韓外長本周對中國進行看似順利的首次訪問後，雙方在「終端高空防衛系統」（THAAD，又稱薩德反飛彈系統）問題上出現意見分歧。

首爾於2016年宣布部署薩德反飛彈系統後，北京認為薩德的強大雷達可以窺探中國領空，限制南韓貿易和大眾文化的進口，對兩國關係造成重大打擊。

在北京要求首爾不要追加部署薩德，並限制現有薩德的使用後，南韓總統辦公室今天表示，南韓部署薩德系統是面對北韓核武威脅情況下的自我防衛手段。

南韓總統尹錫悅將薩德系統視為對抗北韓飛彈的關鍵，並誓言放棄前政府的「薩德三不」承諾，包括不追加部署薩德、不參與美國主導的全球飛彈防禦系統、不形成美日韓三邊軍事同盟。

韓聯社報導，在北京要求首爾不要追加部署薩德，並限制現有薩德的使用後，南韓總統府今天表示，美國部署在南韓的薩德系統「永遠」不會成為談判的主題。

根據報導，尹錫悅總統辦公室還表示，8月底前，他們將讓飛彈防禦基地正常運作。

南韓 北京 北韓

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