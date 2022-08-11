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夥「靈媒」騙走老母1.42億藝品 巴西收藏家之女被捕

中央社／里約熱內盧10日綜合外電

巴西已故傳奇收藏家傑恩．博吉塞（Jean Boghici）的女兒薩賓，因涉嫌詐騙82歲母親總值1.42億美元的現金、藝術品和珠寶，今天遭警方逮捕。

48歲的薩賓（Sabine Coll Boghici）被捕，揭發1個警方說犯案數年、涉及「靈媒」、騙取巴西多位最具代表性畫家作品的詐騙網絡。與她一同被捕的還有4人，另有2名同夥在逃。

騙局始於2020年，1名「靈媒」當時主動接近薩賓的母親金維夫（Genevieve），告訴她薩賓命在旦夕。

接著金維夫被帶到更多「靈媒」那裏，利用從薩賓那兒得知的個人資訊，把金維夫騙得團團轉，進而匯款支付所謂的「靈療」費用。

之後數月，金維夫遭到嫌疑人暴力威脅，甚至被薩賓關在家中數月。

而後薩賓就和假冒靈媒的一名同夥開始「拿走（母親）家中的藝術品，他們說這些畫作遭到詛咒、有負能量，需要禱告化解」。

被女兒和同夥虐待近1年後，金維夫決定向警方報案。

警方表示，有16幅畫作遭竊取，包括巴西知名藝術家西塞羅．狄亞斯（Cicero Dias）、魯本斯．格希曼（Rubens Gerchman）、艾柏托．吉尼亞爾（Alberto Guignard）等人的作品。

警方表示，有7人涉及這起長達數年的犯罪，面臨侵占、搶劫、勒索、非法監禁和結夥犯罪等罪名。

巴西 詐騙

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