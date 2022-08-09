關閉邊界更有效 澤倫斯基籲西方「禁俄羅斯公民入境」

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）呼籲西方國家禁止所有俄羅斯公民入境。(Getty Images)

烏克蘭總統澤倫斯基 （Volodymyr Zelensky）日前接受華盛頓郵報專訪時表示，要阻止俄羅斯 併吞更多烏克蘭領土的方法是，西方國家應該宣布禁止所有俄羅斯公民入境。

澤倫斯基在專訪中談到，「最重要的制裁是關閉邊界，因為俄羅斯人正在奪取別人土地。」他表示，「俄羅斯人應該活在自己的世界裡，直到他們改變自己的理念。」

他認為，這樣的禁令將比禁止俄羅斯各大航空公司航班和與克里姆林宮有關的官員入境更有效。俄羅斯公民仍然可以自由申請簽證訪問美國和歐盟 。

但澤倫斯基的呼籲可能僅能獲得有限支持，因為俄羅斯儘管受到制裁，與全球仍有著廣泛商業聯繫，且俄羅斯旅客在埃及、土耳其和阿拉伯聯合大公國等地依然很受歡迎。

愛沙尼亞和芬蘭總理近日陸續呼籲歐盟停止向俄羅斯人發放旅遊簽證。愛沙尼亞總理卡拉斯發推文說，「俄羅斯人訪問歐洲是一種特權，而非人權。」

芬蘭總理馬林也對芬蘭國家廣播公司（Yle）表示：「當俄羅斯在歐洲進行如此粗暴、殘酷的戰爭，而俄羅斯人卻能正常生活、在歐洲各地旅遊，這是不對的。」預計愛沙尼亞和芬蘭很快會在歐盟外長會議上提出簽證問題。

俄羅斯總統普亭發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）譴責澤倫斯基的提議，稱悲觀看待此事，任何孤立俄羅斯人或俄羅斯的意圖都是一個沒有前景的過程。