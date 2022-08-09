CNN新調查 俄羅斯威逼利誘監獄囚犯投入俄烏戰爭

俄烏戰爭開打後有關俄國的醜聞層出不窮，近期在長達一個月的調查中，CNN與被捲入俄國「招兵計畫」的囚犯以及親屬進行訪談，得出俄國如何利用自由、財富和親情壓力來說服囚犯「為國上戰場」。(美聯社)

俄烏戰爭開打後有關俄國 的醜聞層出不窮，近期在長達一個月的調查中，CNN與被捲入俄國「招兵計畫」的囚犯以及親屬進行訪談，得出俄國如何利用自由、財富和親情壓力來說服囚犯「為國上戰場」。

根據報導，這一幕正在俄羅斯 各地的罪犯社區上演，在對烏克蘭進行近六個月的入侵後，俄國正規軍隊已經變得薄弱，同時越來越多證據表明「克里姆林宮做出醜陋選擇：招募俄羅斯囚犯參戰」。

俄羅斯各地數十所監獄 中已有近數百人、其中包括兇手和毒犯離開加入軍隊，CNN審查數十條親屬之間的訊息，並詳細說明俄國如何在死亡風險很高的俄烏戰爭提供誘人且豐厚的獎勵。最新西方評估表明，自入侵開始以來已有多達7.5萬名俄羅斯士兵被殺或受傷，但該數據被克里姆林宮否認。

CNN採訪到一名因毒品罪名被監禁多年的囚犯，他在不願透露姓名的情況下違規使用智慧型手機透露「他們（俄軍）會接受兇手，但不會接受強姦犯、戀童癖、極端分子或恐怖分子，並提供6個月內特赦或赦免，有人說每月能拿到10萬盧布、也有人說20萬盧布，一切都不一樣了」。

該囚犯還透露這一提議是在7月上旬剛抵達監獄時收到，據信是由私人軍事承包商的不明男子提出，接受該計劃將前往羅斯托夫地區（Rostov）接受為期兩周的培訓，對此他表示「如果這是真的，那我完全贊成，這對我來說真的很重要，我被監禁近10年！如果你幸運的話可以在六個月內出獄，但前提是你需要夠幸運，我只想盡快回家看孩子，如果這個選項是可能的，那為何不接受呢？」。

最後他指出已有50名囚犯被選中招募，另外更聽說有多達400人申請，在俄羅斯監獄系統工作的維權人士也表示自7月初以來，他們收到來自俄羅斯各地的親屬關切「囚犯的命運」。