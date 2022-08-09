地球自轉加速 打破原子鐘問世以來最短一天紀錄

科學家發現，今年6月29日地球自轉一圈的速度加快了1.59毫秒。（圖取自Unsplash圖庫）

如果你覺得一天的時間變短了，那可能不是錯覺。科學家發現，今年6月29日，地球自轉一圈的速度加快了1.59毫秒，這也是精確測量時間的原子鐘問世以來，地球上最短的一天。

有線電視新聞網（CNN）8日報導，根據全球計時組織「國際地球自轉與參考系統服務」（International Earth Rotation and Reference Systems Service，IERS）的數據，6月29日地球自轉速度較正常的24小時快了1.59毫秒（千分之1.59秒）。

一般來說，地球繞軸自轉一圈所需的時間就是一天，約為8萬6400秒。

在此之前，史上最短的一天是2020年7月19日，那天較正常時間少了1.47毫秒。

美國海軍天文台（US Naval Observatory）退休 計時部門主管麥卡錫（Dennis McCarthy）表示，原子鐘是人類已知最準確的標準化時間測量工具，自1950年代以來一直用於計時和測量地球自轉。

他說，儘管6月29日是近代史上最短的一天，不過2020年發表在科學期刊「古海洋學與古氣候學」（Paleoceanography and Paleoclimatology）的研究顯示，在7000萬年前恐龍主宰地球的時代，一天的長度僅有23.5小時。

麥卡錫說，據國家航空暨太空 總署（NASA），自1820年以來，科學家發現地球自轉速度減慢，但在過去幾年裡，地球自轉速度又開始加快。

麥卡錫表示，針對地球自轉速度如何或為何稍微加快，學界尚無肯定答案，但這可能是冰川 均衡調整（glacial isostatic adjustment）的結果，或是冰川融化造成陸地移動所導致。

他指出，地球的寬度略大於高度，因此是一個扁形球體，兩極冰川會對北極和南極的地殼造成壓力。

麥卡錫分析，由於氣候危機導致兩極冰川融化，地球頂部和底部的壓力減輕，這會造成地殼向上突出，讓地球變得更圓，而圓形會讓行星的自轉速度加快。