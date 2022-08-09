岸田電光火石改組 日本新內閣明晚上路

日本首相、執政黨自由民主黨總裁岸田文雄將進行內閣改組，人事改組內定名單出爐。(美聯社)

日本 首相、執政黨自由民主黨總裁（黨主席）岸田文雄明天啟動內閣及黨務主管人事改組。岸田明天上午舉行自民黨黨務高層人事調整，之後在臨時內閣會議上彙整閣僚所遞出的辭呈，下午進行內閣改組，經過日皇德仁親自任命及認證後，新內閣明晚上路。

日本放送協會（NHK）今天報導，岸田明天將進行自民黨的黨務主管人事調整，並且進行內閣改組。岸田今天在長崎市召開記者會被問及改組一事時表示，為了突破難局，政府與執政黨要更比以往任何時候更團結才行。

內定閣員名單如下：

內閣官房長官：松野博一（細田派），留任。

財務大臣：鈴木俊一（麻生派），留任。

經濟產業大臣：西村康稔（安倍 派），前經濟再生大臣。

防衛大臣：濱田靖一（無派閥），前防衛大臣。

外務大臣：林芳正（岸田派），留任。

厚生勞動大臣：加藤勝信（茂木派），先前兩度擔任厚生勞動大臣。

經濟再生大臣：山際大志郎（麻生派），留任。

經濟安全保障大臣：高市早苗（無派閥），現自民黨政調會長。

總務大臣：寺田稔（岸田派），首度入閣，現首相輔佐官。

少子化大臣：小倉將信（二階派），首度入閣，自民黨青年局局長。

法務大臣：葉梨康弘（岸田派），首度入閣，前農林水產副大臣。

文部科學大臣：永岡桂子（麻生派），首度入閣。

農林水產大臣：野村哲郎（茂木派），參議員。

環境大臣：西村明宏（安倍派），首度入閣，前官房副長官。

復興大臣兼任沖繩及北方大臣：秋葉賢也（茂木派），首度入閣，前首相輔佐官。

國家公安 委員長：谷公一（二階派），首度入閣。

數位大臣：河野太郎（麻生派），自民黨宣傳主任（廣報本部長）。

地方創生大臣：岡田直樹（安倍派），參議院國會對策委員長。

國土交通大臣：齊藤鐵夫（公明黨副黨主席），留任。

在自民黨黨務主管的人事方面，自民黨副總裁麻生太郎（麻生派）留任、幹事長（相當於祕書長）茂木敏充（茂木派）留任。政調會長內定由經濟產業大臣萩生田光一（安倍派）擔任。總務會長內定由選舉對策委員長遠藤利明（谷垣團體）擔任。選舉對策委員長內定由前國會對策委員長森山裕擔任。

岸田6日宣布10日將進行黨務主管人事及大幅度的內閣改組，人事布局時間短促，被說成是「電光石火」的改組。他6日在廣島市出席和平紀念儀式後的記者會上表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的防疫對策、物價飆漲、烏克蘭局勢、台灣局勢、經濟對策、前首相安倍晉三的國喪等都是須早日處理的課題，時時在想要儘快啟動新體制。

日本朝日新聞報導，自民黨主管的新人事最受注目的是將任用萩生田擔任政調會長。萩生田是已故首相安倍晉三的心腹，在自民黨內最大派閥安倍派當中具有一定程度的發言權。讓萩生田負責協調有關加強國防能力及財政支出等政策，可避免黨內不安定化。

岸田與安倍生前所採取的財政、外交、安保政策等路線雖不同，但岸田倚重這些政策，因為只要安倍同意的話，就可控制得住自民黨內外的「保守派」。不過，最近保守派要求繼承「安倍遺志」，加強國防能力、積極動用財政、推動修憲等的動作增強，岸田提防自己無法控制得住黨內部分勢力，因此想從調整人事這方面下手，目光投注在萩生田身上。

萩生田被視為安倍派領袖呼聲高者之一，與岸田交情好，可與保守派做好溝通，岸田任用萩生田擔任政調會長，也可藉此展現有「關照」安倍派。岸田今後要處理具體的課題就是要將國防費提高至國內生產毛額（GDP）的2%以上、要如何確保財源等難題，安排萩生田擔任政調會長，如同是把萩生田當成「防波堤」。

萩生田日前被岸田徵詢是否接下政調會長一職時，起初不太願意接，希望自己能留任經濟產業大臣。不過，能擔任自民黨4大主管職務之一被認為是未來黨總裁（黨主席）的候選人，對萩生田有利。