我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聯合國：上個月是有紀錄以來最熱7月之一

拜登簽署晶片法案 盼美國製造並提高對中競爭力

聯合國：上個月是有紀錄以來最熱7月之一

中央社日內瓦9日綜合外電報導
今年7月是有紀錄以來3個最熱的7月之一，全球氣溫比平均高出近半度。圖為9日的倫敦街頭。(美聯社)
今年7月是有紀錄以來3個最熱的7月之一，全球氣溫比平均高出近半度。圖為9日的倫敦街頭。(美聯社)

聯合國世界氣象組織（World Meteorological Organization，WMO）今天表示，今年7月是有紀錄以來3個最熱的7月之一，全球氣溫比平均高出近半度。

法新社報導，世界氣象組織發言人努利斯（Clare Nullis）在日內瓦告訴記者：「全球剛剛經歷了有紀錄以來3個最溫暖的7月之一。」

她引述歐盟氣候監測機構哥白尼氣候變化服務（Copernicus Climate Change Service）的最新數據說，2022年7月比2019年同月稍微涼爽，比起2016年同月則稍暖。

努利斯解釋說：「這3個月之間的差異太接近了，所以這就是為什麼我們說，它們是3個最溫暖的月份之一。」

世界氣象組織表示，今年7月全球氣溫比1991到2020年均值高出攝氏0.4度。

儘管反聖嬰現象（La Nina）「定會產生降溫影響」，全球氣溫仍然升高。反聖嬰現象自2020年9月以來幾乎不間斷地影響全球氣候。

世界氣象組織表示，值得注意的是，歐洲夏季出現極端熱浪和乾旱，部分國家降雨量甚至打破歷史低點。

努利斯說，2022年7月是西班牙有氣象紀錄以來最熱的一個月。

歐盟 聯合國 熱浪

上一則

日設計師三宅一生癌逝 皺摺衣、BAO BAO經典傳世

下一則

美國指控中國遠東電纜 協助中興通訊與伊朗業務往來

延伸閱讀

海外青年文化大使協會學員 參訪聯合國

海外青年文化大使協會學員 參訪聯合國
聯合國：美中若不合作 將無法解決世界重大挑戰

聯合國：美中若不合作 將無法解決世界重大挑戰
為核試驗鋪路？聯合國報告：北韓在原核實驗場挖新隧道

為核試驗鋪路？聯合國報告：北韓在原核實驗場挖新隧道
俄烏互控對方 聯合國將調查烏克蘭監獄戰俘死亡事件

俄烏互控對方 聯合國將調查烏克蘭監獄戰俘死亡事件

熱門新聞

解放軍此次軍演包括涉及火箭彈、常規導彈，以及海空軍抵近偵查，和聯合火力打擊等。（取材自央視）

解放軍封鎖台灣？「沒有這能力 根本不敢登陸」

2022-08-07 22:46
一輛在烏克蘭境內被摧毀的俄國T-90戰車，上月被運到捷克布拉格，作為烏克蘭大使館主辦展覽的展示品，吸引大批民眾參觀。（歐新社）

俄軍「超級戰車」被烏軍炸毀 360萬美金瞬間灰飛煙滅

2022-08-06 12:03
在接受CNN採訪時，沃特斯據理力爭。（視頻截圖）

英樂團Pink Floyd前主唱挺一中 勸CNN主持：回去多讀書

2022-08-08 22:29
根據迄今為止最為全面的研究之一，1/8的COVID-19確診者，會出現至少1種「長新冠」症狀。（Getty Images）

研究：1/8確診者至少出現1種「長新冠」症狀

2022-08-05 15:43
美國國防合同管理局（DCMA）發布聲明，軍武巨擘洛克希德馬丁生產的F-35戰機在出廠前，未能發現許多問題。（歐新社）

台灣買不到的這款戰機已交貨800架 生產過程仍有瑕疵

2022-08-05 18:54
一名俄國軍人4日駐守在烏克蘭南部歐洲最大核電廠札波羅熱核電廠附近。（路透）

歐洲最大核廠遭炸 未偵測到輻射外洩 俄烏互控動手

2022-08-07 11:31

超人氣

更多 >
川普：FBI突襲我家 還撬開我的保險箱

川普：FBI突襲我家 還撬開我的保險箱
網上高薪應聘保母 華女險遭「殺豬盤」 靠這招揪出東主狐狸尾巴

網上高薪應聘保母 華女險遭「殺豬盤」 靠這招揪出東主狐狸尾巴
華春瑩被圍剿 俄外交部女發言人「雪中送炭」喊加油

華春瑩被圍剿 俄外交部女發言人「雪中送炭」喊加油
調查：退休存款多少才夠 大家都說要有這個數字

調查：退休存款多少才夠 大家都說要有這個數字
「火爆浪子」女星奧莉薇亞紐頓強 73歲癌逝

「火爆浪子」女星奧莉薇亞紐頓強 73歲癌逝