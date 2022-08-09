日設計師三宅一生癌逝 皺摺衣、BAO BAO經典傳世

1997年時三宅一生被日本政府頒發「紫綬帶獎章」，以表彰其對當代時裝文化的重要貢獻。圖 / ISSEY MIYAKE提供

與山本耀司（Yohji Yamamoto）、川久保玲（Kawakubo Rei）堪稱日本 時裝設計「三巨頭」的設計師三宅一生（Issey Miyake）（本名三宅一誠、以下通稱三宅一生），8月5日因癌症 去世，也為2022年時尚圈投下了一顆令人惋惜的黑色震撼彈。

三宅一生1938年出生於日本廣島，並自1959年始就讀日本名門、多摩美術大學，並曾在1964年前往法國修習高級訂製服。1970年回到日本後成立「三宅設計事務所」的他，並在1983年以三宅褶縐（PleatsPlease）為主題推出系列時裝，至此站上巴黎、也是世界的舞台，更在1997年時被日本政府頒發「紫綬帶獎章」，以表彰其對當代時裝文化的重要貢獻。

ISSEY MIYAKE最膾炙人口的三大設計，其一是以皺褶為概念，將衣服從「一塊布」催化出多變表情，亦有幾何風格鮮明的BAO BAO提袋，與結合科技輔助的132 5. ISSEY MIYAKE時裝系列。

➤➤➤日本時尚設計師三宅一生癌逝 喬布斯招牌黑衣出自他手