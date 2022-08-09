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日設計師三宅一生癌逝 皺摺衣、BAO BAO經典傳世

記者釋俊哲／台北即時報導
1997年時三宅一生被日本政府頒發「紫綬帶獎章」，以表彰其對當代時裝文化的重要貢獻。圖 / ISSEY MIYAKE提供
1997年時三宅一生被日本政府頒發「紫綬帶獎章」，以表彰其對當代時裝文化的重要貢獻。圖 / ISSEY MIYAKE提供

與山本耀司（Yohji Yamamoto）、川久保玲（Kawakubo Rei）堪稱日本時裝設計「三巨頭」的設計師三宅一生（Issey Miyake）（本名三宅一誠、以下通稱三宅一生），8月5日因癌症去世，也為2022年時尚圈投下了一顆令人惋惜的黑色震撼彈。

三宅一生1938年出生於日本廣島，並自1959年始就讀日本名門、多摩美術大學，並曾在1964年前往法國修習高級訂製服。1970年回到日本後成立「三宅設計事務所」的他，並在1983年以三宅褶縐（PleatsPlease）為主題推出系列時裝，至此站上巴黎、也是世界的舞台，更在1997年時被日本政府頒發「紫綬帶獎章」，以表彰其對當代時裝文化的重要貢獻。

ISSEY MIYAKE最膾炙人口的三大設計，其一是以皺褶為概念，將衣服從「一塊布」催化出多變表情，亦有幾何風格鮮明的BAO BAO提袋，與結合科技輔助的132 5. ISSEY MIYAKE時裝系列。

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其中，經典的「三宅皺褶」（又稱「一生褶」）是在1980年代時，以輕薄的聚酯絲綢為原料，並與三宅一生眾多設計師好友、工程師一同開發出的招牌壓褶布料，與其後誕生的副品牌「Pleats Please」。他更自2007年創立日本第一家設計博物館21_21 Design Site並擔任館長，該設計館由三宅一生基金會統籌設計，並有建築師安藤忠雄、產品設計師深澤直人與視覺設計名家佐藤卓共同協力，曾舉辦了無數主題特展，因而成為東京設計迷必訪的朝聖級景點，更讓三宅一生展現從時裝跨界到設計的廣泛影響力。

2016年時ISSEY MIYAKE於東京展覽的現場照片。圖 / ISSEY M...
2016年時ISSEY MIYAKE於東京展覽的現場照片。圖 / ISSEY MIYAKE提供
從「一塊布」為原點的皺摺衣，賦予了貌似平面衣物豐富的「表情」，是三宅一生經典的設...
從「一塊布」為原點的皺摺衣，賦予了貌似平面衣物豐富的「表情」，是三宅一生經典的設計語彙。圖 / ISSEY MIYAKE提供
以三角形排列而成、具鮮明幾何特色的BAO BAO，是三宅一生最膾炙人口的設計之一...
以三角形排列而成、具鮮明幾何特色的BAO BAO，是三宅一生最膾炙人口的設計之一。圖 / ISSEY MIYAKE提供

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