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輝瑞BNT擬推出更新版疫苗 歐盟展開滾動式審查

中央社倫敦9日綜合外電報導
歐盟藥品管理局開始滾動式審查輝瑞/BNT的更新版新冠疫苗。圖為BioNTech德國總部。(美聯社)
歐盟藥品管理局開始滾動式審查輝瑞/BNT的更新版新冠疫苗。圖為BioNTech德國總部。(美聯社)

歐盟藥品管理局今天宣布，該機構已開始就輝瑞/BNT（Pfizer/BioNTech）針對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）亞型變異株研發的更新版疫苗進行滾動式審查。

路透報導，這款「二價疫苗」鎖定SARS-CoV-2病毒在中國發現的原始病毒株，以及近期成為歐洲主流的Omicron亞型變異株BA.4和BA.5。

滾動式審查（rolling review）意味歐盟藥品管理局（European Medicines Agency，EMA）已開始評估所有可用資料，這項程序將持續進行至藥廠提出足夠資料，以申請正式上市許可為止。

上月，歐盟藥品管理局宣布開始滾動式審查輝瑞/BNT的另一款更新版疫苗，該疫苗鎖定SARS-CoV-2原始病毒株和Omicron亞型變異株BA.1。

雖然現有疫苗仍能有效預防住院和死亡，但隨著病毒不斷進化，疫苗的有效性正受到打擊。

歐盟官員希望在秋季接種計畫中推出二價疫苗，現在區域的多數病例都與BA.5變異株有關。

歐盟藥品管理局預計，更新版疫苗將於9月獲得使用授權。不過，由於BA.4和BA.5專用疫苗的臨床研發進度落後，EMA已暗示，下一波接種計畫亦可使用針對BA.1的疫苗。

疫苗 歐盟 輝瑞

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