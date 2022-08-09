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不只柬埔寨危險 全球反詐騙組織「列5國家」千萬別去

聯合新聞網／ 綜合報導
近來柬埔寨人口販運事件頻傳，全球反詐騙組織指出不只柬埔寨，有5國都千萬別去。圖為人口販運示意圖。（取材自ingimage）
近來柬埔寨人口販運事件頻傳，全球反詐騙組織指出不只柬埔寨，有5國都千萬別去。圖為人口販運示意圖。（取材自ingimage）

近來柬埔寨人口販運事件頻傳，「全球反詐騙組織」（Global anti scam org，簡稱GASO）過去協助救援多名受騙華人，日前再次發文呼籲，如今詐騙手段五花八門、防不勝防，經常假借貸款、海外打工等名義將人綁走，該組織更點名只要是這5國的工作邀約一律別去。

全球反詐騙組織於臉書發文表示，當前甚囂塵上的柬埔寨人口販運其實仍源自舊有詐騙的重新包裝，更指出詐騙集團能一再回爐重造有其根本原因，「它的因是在於難抓，而且在某些國家罪責很低，甚至豢養放任，所以昨天搞博弈，今天搞詐騙，現在又有直接綁票勒贖的趨勢，抓不勝抓，防不勝防」，因此該組織極力呼籲，現階段只要記住一個原則：「不管什麼工作機會，只要在緬甸、泰國、柬埔寨、寮國、杜拜就絕對不要去」。

文中也詳列常見的詐騙型態，像是當前流行的貸款詐騙，會藉由FB廣告宣稱協助民眾借款，然後謊稱要飛一趟泰國降低對保利率，實則直接把人綁走。還有一種是民間借款甚至銀行債權轉賣，接著騙還不出錢的人去海外做代購、客服或博弈還債，而且包食宿，最後人就被綁走了。

此外，最普遍的詐騙類型是「朋友騙朋友」，詐騙集團會提供腳本要求朋友講出各種不同的說法把受害者拐去當地，可能是做幫傭、水電、或是當AV男優等名目，若教育程度不高、警覺性不夠或過於相信朋友的人很容易上當受騙，「譬如我們接過一個案例就是以為要去澎湖做水電，機票全英文看不懂，人一下飛機已經到了柬埔寨」。

一些網友看完文章有感而發，「辛苦你們了！但還是有人講不聽，堅持要上飛機！那個堅持上飛機的就只能自求多福了」、「真的很可惡這些詐騙集團的人」、「辛苦了，不過杜拜並非完全都是詐騙公司唷」。

詐騙集團 貸款 泰國

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