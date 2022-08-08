歐洲半數陷旱災 水利王國荷蘭從防洪變抗旱

歐洲國家正遭遇破紀錄的乾旱危機。圖為法國一處農場的玉米被曬乾。歐新社

法國、義大利 、西班牙等歐洲國家正遭遇破紀錄的乾旱危機，連數百年來以治洪為重的水利王國荷蘭，也宣布全國水位已達歷史低點、推出抗旱政策。荷蘭缺水的連鎖效應波及正在全球大買煤礦的德國 。

歐盟 在7月中的報告已示警，超過半數歐盟和英國地區面臨乾旱危機，包括44%處於警告（warning）階段，9%則進入更嚴重的警戒（alert）程度，造成農業和能源的難題。

缺水問題從春天雨量不足到7月熱浪襲擊後更為加劇，使歐洲國家最近急推抗旱措施，例如荷蘭政府3日就宣布一套優先順序為保障溝渠系統、飲用水和能源的節水政策。

全國2/3人口居住在海平面以下的荷蘭，過去以與海爭地和抗洪治水工程聞名於世，如今卻面臨史上少見的旱災。荷蘭新聞Dutch News報導，今年是荷蘭有紀錄以來最乾旱的5年之一，除了史上最旱的1976年，其它都發生在近5年內（2018、2019和2020年），顯示氣候變遷的惡化。

荷蘭政府成立的缺水因應小組MTW （Managementteam Watertekorten）表示全國水位達到歷史低點，從荷蘭境內出海的萊因河水量比平常少了50%。MTW在7月16日發布一級乾旱威脅，到8月3日升為二級，代表正式進入缺水階段。

荷蘭媒體IamExpat引述基礎建設及水管理（Infrastructure and Water Management）部長哈柏斯（Mark Harbers）指出，目前受衝擊主要是農業和運輸部門，飲用水供應尚屬安全，不過政府已開始宣導民眾節水，包括減少洗車、澆花。

哈柏斯說：「荷蘭是個水國，但我們這裡的水也同樣珍貴。」

荷蘭是僅次於美國的全球第2大農業出口國，若乾旱變長變頻繁，土地鹽化將成農業的嚴重問題，MTW的對策包括研發從水分離鹽的技術等。短期措施則如歐洲新聞網（Euronews）報導，荷蘭政府正限制農民不得取用地面水灌溉，同時，部分運河、水道也禁止航行。

荷蘭水路無水難通，連帶影響歐洲國家的大宗物資運輸。路透社（Reuters）指出，萊因河下游的航運運能已減半，這段水路是從荷蘭鹿特丹港運煤到德國的命脈。

為了因應俄烏戰爭下的天然氣危機，德國正大量進口煤炭、增加煤電廠的供應，乾旱讓能源問題變得更棘手。

歐洲新聞網報導，德國境內也受到乾旱衝擊，河川水位降低迫使船運減量、運價上升。法國政府表示當前乾旱問題「史上最嚴重」，超過100個城鎮飲用水短缺。義大利面臨70年來最嚴重乾旱，農業部長警告1/3的農產量陷入危機。

歐盟執委會（European Commission）上周發布政策指引，要求成員國趕緊多利用廢水。其實歐盟已通過水資源再利用法案（Water Reuse Regulation），預定自2023年6月起實施，內容包括設定廢水回收利用最低要求量等，但今年已旱災頻傳，大自然似乎愈來愈急著提醒人類：珍惜資源不快不行。