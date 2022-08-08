西班牙面臨57年最嚴重乾旱 部分地區限水抗旱

馬德里水庫平均蓄水量為63.21%，是西班牙少數蓄水量超過60%的地區之一。圖為馬德里的瓦爾馬約水庫（Embalse de Valmayor），蓄水量仍有81.45%。中央社

西班牙今年5到7月降雨量創新低，破了57年來的氣象紀錄，水庫深陷缺水危機。面臨史上最嚴重乾旱，部分地區政府紛紛祭出限水措施。

西班牙國家氣象局（AEMET）宣告，今年5到7月的降雨量嚴重不足，以47.5毫米突破過去57年有紀錄以來的最低點，僅達同期標準降雨量111.3毫米的43%。

位於西班牙中部的雷亞爾城（Ciudad Real）連續49日無雨，相對於同期平均降雨量72毫米，今年5到7月降雨量甚至未達1毫米。

國家報（El Pais）報導，8月全國水庫蓄水量只有41.9%，約低於同期平均值20%。除了降雨不足外，極端高溫 導致民眾用水量大增、水庫和地表水氣急速蒸發，都是造成水庫水位加速下降的原因。

面對缺水危機，巴塞隆納、馬拉加（Malaga）、龐特韋德拉（Pontevedra）、維爾瓦（Huelva）等城鎮，都不得不採取限水措施。

以人口數8萬3000人的大西洋海灣城市龐特韋德拉為例，市議會在7月最後一週已急推限水法令，禁止居民用水填滿自家泳池、澆灌花園、清洗私人用車。

眼見8月高溫將持續肆虐且無大量降雨跡象，西班牙各地地區政府也紛紛制定應急計畫，並且強烈呼籲民眾節約用水，以度過這場破紀錄的乾旱危機。