我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

分析解放軍演習 日本前海將：攻打台灣非易事

連2天檢測陰性 拜登結束隔離 回德拉瓦老家

韓媒：南韓提出尊重中國的一中原則作為「Chip4」前提

記者陳言喬／即時報導
南韓總統尹錫悅8日在首爾龍山總統府答覆記者後走向辦公室。（韓聯社）
南韓總統尹錫悅8日在首爾龍山總統府答覆記者後走向辦公室。（韓聯社）

南韓外長朴振8日訪問中國三天，與中國國務委員兼外長王毅會談。南韓每日經濟7日報導，南韓就美國主導的「晶片四方聯盟」（Chip4）準備向美方提出要以「參與國應尊重中國強調的一個中國原則」和「不提及對華進行出口限制」為前提。

觀察者網報導，今年3月，韓國媒體報導，美國向南韓、日本、台灣3個主要晶片製造商所在地提議組成「晶片四方聯盟」，旨在牽制正在崛起的中國。

南韓每日經濟報導稱，南韓總統府、企畫財政部、產業通商資源部等政府部門當地時間7日表示，針對美方要求，南韓計畫在下月初舉行預備會晤。

報導稱，在預備會晤上，韓國政府決定向美國提出基於兩大原則來討論未來半導體合作方向。兩大原則是「參與國應尊重中國強調的一個中國原則」和「不提及對華進行出口限制」。

南韓政府一位官員表示，「晶片四方聯盟」目的是為了相關國家能在半導體產業發揮協同效應，而不是在技術上孤立中國的技術安保同盟。

報導指出，南韓官員們觀察到，韓國正在充當中美之間的調解人，以確保「晶片四方聯盟」順利成立。美國國會眾議長裴洛西（此前譯波洛西）近日訪問台灣，加劇了中美之間的緊張關係，在韓中建交30年之際，韓中之間的溝通變得非常頻繁。

韓聯社報導指，韓國外交部近期已向美方表明韓方參與「晶片四方聯盟」預備會晤的意願，並將根據會晤結果決定是否正式加入。

韓聯社還稱，韓國總統尹錫悅8日就是否加入美國主導的「晶片四方聯盟」的提問表示，無需過度擔憂，將與有關部門就此縝密研討，堅定維護國家利益。

觀察者網報導，中國商務部發言人束玨婷7月21日就南韓是否加入「晶片四方聯盟」回應表示，產業鏈供應鏈穩定是當前各方高度關注的全球性問題。中方認為，無論什麼框架安排，都應保持包容開放，而不是歧視排他；都應促進全球產業鏈供應鏈穩定，而不是損害和割裂全球市場。

南韓 晶片 供應鏈

上一則

白鯨誤入塞納河拒進食 法國搶救、注射維生素

延伸閱讀

參院兩黨發聲 力挺裴洛西台灣行 催生台灣政策法

參院兩黨發聲 力挺裴洛西台灣行 催生台灣政策法
新聞評論／美中部分護欄被拆 台海新現狀更凶險

新聞評論／美中部分護欄被拆 台海新現狀更凶險
裴洛西效應…台派誰出席安倍國葬？恐是下個觸發點

裴洛西效應…台派誰出席安倍國葬？恐是下個觸發點
美批中反應過度 華春瑩：你們錯了

美批中反應過度 華春瑩：你們錯了

熱門新聞

解放軍此次軍演包括涉及火箭彈、常規導彈，以及海空軍抵近偵查，和聯合火力打擊等。（取材自央視）

分析解放軍演習 日本前海將：攻打台灣非易事

2022-08-07 22:46
一輛在烏克蘭境內被摧毀的俄國T-90戰車，上月被運到捷克布拉格，作為烏克蘭大使館主辦展覽的展示品，吸引大批民眾參觀。（歐新社）

俄軍「超級戰車」被烏軍炸毀 360萬美金瞬間灰飛煙滅

2022-08-06 12:03
俄軍轟炸烏克蘭南部城市尼古拉耶夫，一名戰爭罪檢察官7月31日檢視一棟遭摧毀的大樓。（路透）

俄軍狂炸烏克蘭南部 知名億萬富豪慘死

2022-07-31 16:32
根據迄今為止最為全面的研究之一，1/8的COVID-19確診者，會出現至少1種「長新冠」症狀。（Getty Images）

研究：1/8確診者至少出現1種「長新冠」症狀

2022-08-05 15:43
美國國防合同管理局（DCMA）發布聲明，軍武巨擘洛克希德馬丁生產的F-35戰機在出廠前，未能發現許多問題。（歐新社）

台灣買不到的這款戰機已交貨800架 生產過程仍有瑕疵

2022-08-05 18:54
一名俄國軍人4日駐守在烏克蘭南部歐洲最大核電廠札波羅熱核電廠附近。（路透）

歐洲最大核廠遭炸 未偵測到輻射外洩 俄烏互控動手

2022-08-07 11:31

超人氣

更多 >
中拒合作遣返非法移民 美出現拒發公民簽證反制聲浪

中拒合作遣返非法移民 美出現拒發公民簽證反制聲浪
降通膨法案 參院過關

降通膨法案 參院過關
王毅指美犯3錯誤 「台灣不是美國的一部分」

王毅指美犯3錯誤 「台灣不是美國的一部分」
不甩美軍高層聯繫 解放軍續軍演 專家：恐讓局勢升高

不甩美軍高層聯繫 解放軍續軍演 專家：恐讓局勢升高
南華早報：北京當局對美日宣洩怒氣後 外交面臨兩難

南華早報：北京當局對美日宣洩怒氣後 外交面臨兩難