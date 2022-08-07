北京要求南韓遵守前政府「薩德3不」 韓官員稱非承諾

2019年在白宮草坪展示的薩德反飛彈系統。(美聯社)

韓國「東亞日報」報導，對於中國外交部主張尹錫悅政府應遵守文在寅 政府的「薩德三不」承諾，包括不追加部署終端高空防衛系統（THAAD，又稱薩德反飛彈系統），韓國駐中國大使館高層相關人士反駁指出「這不是承諾」。

文在寅政府因美軍在韓國部署終端高空防衛系統，而向中國承諾「三不」，即不加入美國飛彈防禦系統（MD）、不追加部署薩德、不推進韓美日軍事同盟。

東亞日報6日在報導中表示，這是中國政府針對2017年10月駐韓美軍部署薩德問題以「限韓令」等進行報復施壓後，文在寅政府表明的政策。

東亞日報引述這名要求匿名的韓國駐中國使館官員在北京 告訴記者的話說，前朝（文在寅）政府相關談判首席代表和政府發言人也曾表示，「薩德三不」不是承諾。

中國外交部發言人趙立堅 7月27日在例行記者會上表示，新官員（領導人）不能迴避舊賬，任何國家都必須保持對外政策的基本連續性和穩定性，公開要求維持薩德三不政策。

報導中表示，韓國使館相關人士指出：「有人可能會提出疑問，新政府是否存在需要認領的舊帳。」該人士否認存在趙立堅所提及的舊帳，強調「薩德三不」不是尹錫悅政府應遵守的承諾或協議。