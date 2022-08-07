安倍國葬擬依前例邀6000人參加 疫情發展成變數

日本前首相安倍晉三。(美聯社)

日本 政府日前決定為遭槍殺身亡的前首相安倍 晉三舉行國葬，日媒報導，已知將比照前例邀約6000人出席。不過，日本目前正遭受第7波疫情 侵襲，最後參加人數仍有縮減可能。

日本產經新聞報導，有關日本政府9月27日將在東京「日本武道館」舉行安倍國葬的參加人數，已知正朝跟二次大戰後首次國葬相同規模的約6000人為主軸進行協調。

不過，因為日本正遭受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情侵襲，如果第7波疫情無法趨緩，參加國葬人數有可能縮減。日本政府將基於疫情發展，在8月底左右確定最後數字。

根據不只一位日本政府相關人士透露，日本政府55年前為前首相吉田茂舉辦國葬時，基於日本武道館能容許的人數，預想包括吉田遺族、國會議員、外交使節團等共6220人出席，最後實際出席人數約6000多人。

這次安倍國葬會場跟上次吉田一樣同為日本武道館，日本政府已就跟上次同規模的約6000人作為出席人數目標，來進行包括會場維安等相關準備作業。

這次跟上次不同的是，安倍過去在國際場合擁有相當存在感，可以想見的是有意出席的外交使節團人數將多於上次吉田國葬。首相岸田文雄也有意透過這個機會，進行繼承安倍過去在外交領域留下外交遺產的「弔唁外交」。

不過，日本全境正面臨第7波疫情肆虐。日本內閣與自民黨2020年為前首相中曾根康弘舉辦聯合葬禮（合同葬）時，原本設想數千人出席，但因為疫情最後縮減到644人。

再看每年8月15日在日本武道館舉行的全國戰歿者追悼會，在2019年前每年約有5000到6000人參加，但疫情爆發後每年縮減到只剩數百人參加。

日本政府相關人士說，目前來看會以6000人為目標來關注疫情發展狀況等。日本政府同樣也會就國內外希望出席人數及未來疫情狀況慎重地進行判斷。