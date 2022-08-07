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菲律賓若遭武裝攻擊 布林肯保證美國將協防

菲律賓若遭武裝攻擊 布林肯保證美國將協防

中央社馬尼拉7日綜合外電報導
國務卿布林肯(右)與菲律賓總統小馬可仕見面。(美聯社)
國務卿布林肯(右)與菲律賓總統小馬可仕見面。(美聯社)

美國對於美菲共同防禦條約的承諾到何種程度引發菲律賓憂心，國務卿布林肯（Antony Blinken）保證，若菲律賓在南海遭受攻擊，美國將出面協防，試圖以此安撫疑慮。

路透報導，布林肯這次出訪馬尼拉，會談重點擺在美中關係因眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi，前譯波洛西）訪問台灣而趨於緊繃。布林肯表示，70年前簽訂的美菲共同防禦條約仍如鋼鐵般堅定（ironclad）。

布林肯6日在記者會上說：「菲律賓武裝部隊、公用船舶與飛機若遭遇武裝攻擊，美國將援引該條約的共同防禦承諾。」

「菲律賓是美國無可取代的友邦、夥伴與盟國。」

布林肯是與菲律賓新總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）見過面的美國最高層級官員。小馬可仕的父親─已故強人馬可仕在1986年遭遇「人民力量」起義，結束長達20年的統治，並在華府協助下流亡夏威夷。

小馬可仕在接見布林肯的開場白中，試圖淡化台灣議題造成的外交衝擊，表示他認為裴洛西訪台並未升高原已不穩局勢的強度，稱「我們已處在那種程度好一段時間」。

菲律賓處在美中地緣政治較勁的中心，小馬可仕面臨在兩強之間求平衡的棘手挑戰，在國內也面臨於南海議題挺身抗中、又不能激怒中國高層的壓力。

之前美菲關係因菲國前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）發言親中反美，還威脅降級美菲軍事關係而動搖。

菲律賓外長馬納羅（Enrique Manalo）昨天表示，拜登總統（Joe Biden）已邀請小馬可仕訪問華府，雙方正在研擬合適的日期。

布林肯 裴洛西 華府

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