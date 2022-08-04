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為核試驗鋪路？聯合國報告：北韓在原核實驗場挖新隧道

編譯張君堯／即時報導
日本經濟新聞獲得的一份聯合國報告草稿指出，北韓已測試爆炸裝置並開始在其豐溪里核試驗場挖掘新的地下隧道，這為「發展核武器的額外核試驗鋪平道路」。（美聯社）
日本經濟新聞獲得的一份聯合國報告草稿指出，北韓已測試爆炸裝置並開始在其豐溪里核試驗場挖掘新的地下隧道，這為「發展核武器的額外核試驗鋪平道路」。（美聯社）

日本經濟新聞獲得的一份聯合國報告草稿指出，北韓已測試爆炸裝置並開始在其豐溪里核試驗場挖掘新的地下隧道，這為「發展核武器的額外核試驗鋪平道路」。

根據報導，這份涵蓋今年前七個月內容的報告詳細介紹北韓用來規避制裁的策略，報告於3日提交給安理會北韓制裁委員會，未來將由安理會常任理事國討論後公布。

報導指出北韓擴大在寧邊核設施生產裂變材料的能力，並正在挖掘2018年與美國的無核化談判中被摧毀的豐溪里核實驗廠隧道。一名安理會成員透露「可用於核試驗的雷管正在豐溪里進行測試」，另外兩名安理會成員則分析「截至6月初，核試驗的準備工作已進入最後階段」。

此外，報告中還提到稱北韓網路犯罪集團「拉撒路」（Lazarus Group）和其他組織繼續進行網路攻擊，竊取數億美元的加密貨幣。在2022年第一季度中，包括國防承包商在內等47家公司和機構感染拉薩路發送的新惡意軟體，今年1月拉薩路藉此在一項名為「Operation Dream Job」的活動中針對多個化學和IT部門組織獲取其知識產權。

報告中也指出北韓仍在向其邊境走私大量精煉石油產品，且還無視安理會的禁令繼續出口煤炭。專家小組和聯合國成員的一項研究也發現「平壤當局持續在中國領海卸貨，但沒有提及具體數量」。報告最後還提到新冠病毒在北韓的傳播。

這些報告雖然不具有法律約束力，但已作為對被發現違反制裁的個人或組織採取措施的依據。

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