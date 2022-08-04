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土耳其總統厄多安訪俄 17天內2度會普亭

中央社／伊斯坦堡5日專電
圖為土耳其總統厄多安與俄羅斯總統普亭7月19日於伊朗德黑蘭會面。（美聯社）
圖為土耳其總統厄多安與俄羅斯總統普亭7月19日於伊朗德黑蘭會面。（美聯社）

土耳其總統厄多安（Recep Tayyip Erdogan）今天將與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）就雙邊關係、全球局勢舉行會談，距兩人上次會面僅17天。外界除了關注對話結果外，「厄多安讓普亭等50秒」這段外交插曲是否上演續集，也是焦點之一。

厄多安及普亭7月19日趁在伊朗德黑蘭出席敘利亞問題高峰會之便，舉行自俄軍入侵烏克蘭之後的首次會談。今天在俄羅斯黑海勝地索契（Sochi）的高峰會，是兩人短期內二度會面。

除了雙邊關係、全球及區域局勢議題外，厄多安曾揚言將再次對敘利亞北部發動軍事行動，俄羅斯表明希望土耳其勿對敘利亞發動攻勢，伊朗也敦促土耳其謹慎行事。有分析指出，土耳其在出手前，盼俄國與伊朗先開綠燈，兩人今天或許會觸及這項議題及高加索納卡區近日爆發的衝突。

2020年，厄多安等了約兩分鐘才見到普亭。時隔兩年，厄多安在伊朗讓普亭於鏡頭前等待50秒。土耳其總統府當時發布的影片顯示，普亭緊握雙手，嘴巴抽動，一臉尷尬。影片曝光後，引發網友熱烈討論，記者卡拉姆（Joyce Karam）更推文稱這是厄多安的「甜蜜復仇」。兩人今天互動是否仍有戲，也受到關注。

多年來，土俄亦敵亦友，兩國合作面向很廣，涉及經貿、觀光及能源等，例如土耳其首座核電廠阿庫優（Akkuyu）電廠由俄羅斯國營核子企業（Rosatom）承建，第一座反應爐定2023年運轉。俄國工程師也協助土耳其發展工業心臟地帶的其他產業，包括鋁廠、紡織及玻璃業設施。

俄羅斯是土耳其的重要能源供應國。去年土耳其1/4進口原油及約45%的天然氣仰賴俄國，使俄方於雙邊貿易中享有巨額順差。

也因為如此盤根錯節的關係，自俄羅斯軍隊2月下旬入侵烏克蘭以來，厄多安小心翼翼，不疏遠莫斯科。一方面應烏克蘭要求，關閉俄艦進入黑海的通道及領空，另一方面厄多安早就表明不會加入西方國家制裁俄國的行列。

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