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烏克蘭首艘運穀船離港 澤倫斯基：現在慶祝還太早

中央社基輔1日綜合外電報導
烏克蘭總統澤倫斯基（中）29日視察南部一座港口，監督穀物裝上一艘土耳其船舶以待出口。美聯社
烏克蘭總統澤倫斯基（中）29日視察南部一座港口，監督穀物裝上一艘土耳其船舶以待出口。美聯社

依據俄羅斯烏克蘭在聯合國與土耳其斡旋下達成的穀物海運協議，一艘載運烏克蘭穀物的貨船今天駛離烏國港口。但烏克蘭總統澤倫斯基表示，現在慶祝還「太早」。

法新社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在每日視訊演說上表示：「現階段下任何結論或做任何預測都太早。讓我們拭目以待這項協議如何執行，以及安全保證是否真正落實。」

這艘貨船今天離開烏克蘭南部港口敖德薩（Odessa），這是俄羅斯2月入侵烏克蘭以來、首艘載運烏國出口穀物的船隻離港，依據的是一份具有里程碑意義的協議，讓俄羅斯海軍取消對黑海的封鎖。

飽受戰爭摧殘的烏克蘭是世界最大穀物出口國之一，因此穀物出口中斷5個月，已導致糧食價格高漲，世界最貧窮國家所受打擊尤其嚴重。

載運這批烏克蘭穀物的貨船，是在獅子山共和國（Sierra Leone）註冊的拉佐尼號（Razoni），船上載有2萬6000公噸玉米。根據官員說法，這艘船在布滿水雷的黑海上沿著一條特別清出的航道航行。

其他運穀船隊目前預計也將如法炮製，循海上走廊以及協議好的程序。

烏克蘭與俄羅斯7月簽訂這份具突破性的條約，這是自從俄國侵略烏國以來，開戰雙方首度達成重要協議。

烏克蘭 俄羅斯 澤倫斯基

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