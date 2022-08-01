澳媒披露中企看上索羅門群島深水港 憂建海軍基地

圖為中國駐索羅門群島使館。(美聯社)

澳洲 媒體今天披露，中國國營企業正在商談買下索羅門群島（Solomon Islands）一處擁有深水港及二戰時期簡易機場 的林地，外界憂心中國打算在當地建造一處海軍基地。

澳洲廣播公司今天報導，2019年中國林業集團的一個代表團造訪這處涵蓋科隆班加拉島（Kolombangar Island）大部分地區的林地，代表團詢問了碼頭的長度，海水的深度，但對於林業卻沒有展現任何興趣。

被列為併購目標的科隆班加拉林業公司（KFPL）為台灣籍和澳洲籍股東所有，公司董事會曾在5月致函澳洲新當選的政府，提醒坎培拉當局一旦公司遭中國買下將構成的「風險和戰略威脅」。

澳洲廣播公司報導，澳洲外交事務和貿易部上周回函答覆KFPL董事會表示，澳洲政府「不干預」。

澳洲外交部長黃英賢辦公室則是告訴美聯社，澳洲持續就這項可能的交易和KFPL接觸。

黃英賢辦公室在聲明稿中表示，澳洲駐索羅門群島高級專員史崔翰（Lachlan Strahan）「定期和KFPL管理團隊接觸，並將繼續這麼做」。

「我們非常重視身為索羅門群島首選安全和發展夥伴，我們致力於合作面對我們的共同挑戰。」

KFPL董事長英格利許（Matthew English）在聲明稿中表示，他「不能就和KFPL有關的任何商業事務發表評論」。

由於未被授權發表公開評論而要求匿名的KFPL公司人士表示，董事會希望澳洲政府提案，或者協助澳洲公司提案。

中國和索羅門群島今年簽署了一項雙邊安全協議，引發外界憂心中國軍隊將進逼澳洲東北海岸外不到2000公里的疑慮，也加劇美國及其盟友憂心中國在南太平洋地區日益增加的影響力。

澳洲已和索羅門群島簽署了安全協議，索羅門群島自去年底爆發暴動以來，澳洲出動警力在首都荷尼阿拉（Honiara）維持和平。

索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）堅稱，絕不允許中國在他的國家建立軍事基地。

來自科隆班加拉附近選區的議員陶興嘉（Silas Tausinga）表示，中國野心勃勃想在索羅門群島安置軍事資產。

陶興嘉告訴澳洲廣播公司：「澳洲當然要擔心。」索羅門2019年和台灣斷交，轉而和北京 建交後，中國在當地的影響力快速擴張。