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印度通報亞洲首起猴痘死亡病例 蘇丹出現首例確診

中央社印度柯枝1日綜合外電報導
印度今天證實國內出現亞洲首起猴痘死亡病例，死者為南部克勒拉省的年輕男性，他是這波猴痘疫情爆發以來已知的第4名死者。蘇丹則通報出現境內首起確診病例。美聯社
印度今天證實國內出現亞洲首起猴痘死亡病例，死者為南部克勒拉省的年輕男性，他是這波猴痘疫情爆發以來已知的第4名死者。蘇丹則通報出現境內首起確診病例。美聯社

印度今天證實國內出現亞洲首起猴痘死亡病例，死者為南部克勒拉省的年輕男性，他是這波猴痘疫情爆發以來已知的第4名死者。蘇丹則通報出現境內首起確診病例。

路透社報導，印度的死者是亞洲首例。上週西班牙曾通報2起猴痘相關死亡病例，巴西回報首起。世界衛生組織（WHO）已在7月23日宣告這波猴痘疫情為「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC）。

克勒拉省（Kerala）稅務部長拉詹（K. Rajan）告訴記者，這名22歲印度籍男性於7月30日死亡，當局已隔離該名男子的21名密切接觸者。

拉詹表示，「男子於7月21日抵達克勒拉省，26日才因出現疲倦和發燒症狀前往就醫」。他並表示，主要接觸者目前都沒有症狀，因此民眾無須恐慌。

克勒拉省衛生部長喬治（Veena George）昨天告訴記者，男子的家屬7月30日告知當局，他在返回印度之前，已在阿拉伯聯合大公國確診感染猴痘。

印度聯邦衛生部對男子的死亡並未發表評論，僅表示政府已成立高階官員專責小組，監控印度的猴痘疫情。據當地媒體報導，印度目前至少有5人確診。

世衛上月底表示，全世界78個國家共通報超過1萬8000起猴痘病例，大多集中在歐洲。

另據美聯社報導，蘇丹今天通報戰亂頻仍的西部達佛地區（Darfur）出現首起猴痘確診病例。

蘇丹衛生部昨晚表示，一名16歲學生上週在西達佛省（West Darfur）確診，惟該部門並未詳述病人資訊。

衛生部指出，蘇丹至少有38起疑似確診病例，但除了西達佛省這一例外，其他檢驗結果均為陰性。當局正在確認該名學生的密切接觸者，避免病毒進一步擴散。

猴痘 印度 疫情

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