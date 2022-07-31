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AI人工智慧對抗C型肝炎 英國目標「2030年根除病毒」

編譯張君堯／即時報導
根據一項要在2030年根除C型肝炎的計畫，英國國民保健署（NHS）將使用AI人工智慧來檢測、篩查和治療有C型肝炎風險的人。（新華社）
根據一項要在2030年根除C型肝炎的計畫，英國國民保健署（NHS）將使用AI人工智慧來檢測、篩查和治療有C型肝炎風險的人。（新華社）

根據一項要在2030年根除C型肝炎（Hepatitis C）的計畫，英國國民保健署（NHS）將使用AI人工智慧來檢測、篩查和治療有C型肝炎風險的人。

衛報報導，C型肝炎在肝臟嚴重受損之前通常不會出現任何明顯症狀，意味著成千上萬的人在不知不覺中感染，若不及時治療，C型肝炎會在多年內對肝臟造成危及生命的損害。

目前英國的衛生官員們正啟動一項高科技篩檢計畫，以識別數千名不知道自己感染C型肝炎的人，該計畫將於未來幾周開始，旨在幫助患者在為時已晚之前獲得挽救生命的診斷和治療。

據悉，NHS將通過使用AI掃描健康記錄中的一些關鍵風險因素、例如輸血歷史或HIV診斷等，以此來識別可能感染病毒的人，通過新篩檢程序確定的任何人都將被邀請接受醫生審查，並在適當的情況下進一步篩檢C型肝炎，最後在NHS與三大製藥公司達成協議後，病毒篩檢呈陽性的人能接受治療.

消除C型肝炎項目的國家臨床主席福斯特（Graham Foster）表示該計畫標誌著「在2030年之前消除該病毒的鬥爭中向前邁出重要一步，將使用新軟體來識別和測試最有可能感染C肝病毒的患者，這可能挽救數千人的生命」。

C型肝炎死亡人數近5年下降了三分之一以上，近期數據顯示英國死於該病毒的人數減少了35%，從2015年的482人下降到2020年的314人。根據英國衛生安全局的數據，新病例也從2015年的12.9萬例降至2020年的8.1萬例。專家認為死亡人數的下降主要是由於更早發現感染該病毒，並獲得及時治療的機會。

英國 篩檢 AI

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