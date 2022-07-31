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俄羅斯疑似竊取烏克蘭穀物 黎巴嫩檢察官扣留「贓船」

編譯張君堯／即時報導
黎巴嫩檢察官韋達特指出，在官方確定一批貨物可能是從烏克蘭「竊取」來的之後，當局扣押一艘裝載大麥和小麥粉的船。（路透）
黎巴嫩檢察官韋達特指出，在官方確定一批貨物可能是從烏克蘭「竊取」來的之後，當局扣押一艘裝載大麥和小麥粉的船。（路透）

黎巴嫩檢察官韋達特（Ghassan Oueidat）指出，在官方確定一批貨物可能是從烏克蘭「竊取」來的之後，當局扣押一艘裝載大麥和小麥粉的船。

彭博報導，根據彭博監測的船舶跟蹤數據顯示，貨船「勞狄克雅號」（Laodicea）於7月27日抵達黎巴嫩北部黎波里（Tripoli）。烏克蘭駐貝魯特大使館表示「這艘船是在俄羅斯佔領的克里米亞半島的費奧多西亞（Feodosia）裝載的，且貨物來自烏克蘭東南部的紮波羅熱（Zaporizhzhia）、尼古拉耶夫（Mykolaiv）和赫爾松（Kherson）」。

根據歐洲數據庫Equasis，該船的註冊船東是敘利亞的Mar Shipping Ltd.，目前尚未得到回應。值得注意的是在2015年，該公司和該船均因與敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad）政府有關聯而受到美國製裁。大使館指責俄羅斯在佔領這3個地區期間偷竊超過50萬噸的穀物，縱使俄羅斯否認偷竊糧食，但卻也同時公開吹捧「從被佔領港口恢復糧食運輸」。

自俄羅斯2月入侵烏克蘭以來，克里米亞（Crimea）的穀物出貨量激增，分析人士認為這表明烏克蘭的穀物正在出口、而克里米亞的出口受到歐盟和美國的製裁。

烏克蘭 俄羅斯 大使館

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