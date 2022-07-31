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北極海冰爆量 與歐美熱浪有關

記者吳姿賢／納沙斯瓦克報導
格陵蘭羅素冰川近年不斷崩落。記者余承翰／攝影
格陵蘭羅素冰川近年不斷崩落。記者余承翰／攝影

格陵蘭的西西穆特「永不凍港」今冬首見結冰，與全球暖化趨勢相反。格陵蘭及丹麥科學家都認為，單一事件很難直接指向氣候變遷，但確實容易受影響，因為全球氣候系統正在變化，今年夏天歐美屢遭攝氏40度熱浪肆虐，其他地區可能反而「冷卻」。

丹麥和格陵蘭地質調查局高級研究員William Colgan表示，氣候變化相當複雜，雖然從氣溫到海冰覆蓋的種種現象，都可看到大範圍的整體趨勢，但總會出現小範圍的例外案例。

多數人都認為在全球暖化下，格陵蘭或其他地方的冰可能愈來愈少，格陵蘭氣候研究中心資深科學家Thomas Juul-Pedersen指出，事實上這並非氣候運作的原理，過去其他地方也曾長期變暖，某一年卻突然出現更多海冰，這對航運公司是非常大的挑戰，港口結冰可能導致船期延遲數周甚至數月。

Thomas說，一年中的單一事件很難直接與氣候變遷聯繫起來，因氣候變遷指的是幾十年趨勢，但西西穆特永不凍港結冰確實可能來自氣候變遷影響，這種異常來自「全球的整個氣候系統正在發生變化」，今年夏天在歐洲和北美地區出現極端的高溫紀錄，其他地方反而可能「冷卻」下來，新增的大量海冰也許是為了平衡各地整體的熱浪。

一名西西穆特駐地科學家也說，今冬永不凍港結冰，很難直接下定論認為與氣候變遷相關，雖然氣候是長期趨勢，但總會有短暫極端現象，有時可能某一年特別冷或特別熱，整體而言仍會朝向全球暖化前進，未來也有很大機率再度出現極端天氣現象。

氣候變遷 暖化 熱浪

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