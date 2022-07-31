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史瓦帝尼王國下議院議員補選 民主派人士獲勝

中央社史瓦帝尼王國首都姆巴巴內31日綜合外電報導

史瓦帝尼王國流亡海外的民主派國會議員西梅萊恩之妻今天在補選中獲勝，拿下原本屬於丈夫的席位。民主派人士表示，此舉顯示民眾對改革的持續支持。

法新社報導，西梅萊恩-史瓦德（Nomalungelo Simelane-Zwide）昨天在補選中以53%的得票率，當選西福法內尼（Siphofaneni）選區的下議院新議員。西福法內尼位於首都姆巴巴內（Mbabane）東南方約80公里處。

當局今天公布補選結果後，西梅萊恩-史瓦德感謝所有史瓦帝尼民眾「託付我在國會代表他們的重責大任」。

西梅萊恩-史瓦德的夫婿是民主派議員西梅萊恩（Mduduzi Gawuzela Simelane）。史瓦帝尼去年爆發一波要求民主改革的抗議活動後，西梅萊恩遭警方追緝而流亡南非

原名史瓦濟蘭王國的史瓦帝尼王國，是非洲唯一的君主專制國家。

人權團體表示，去年警方暴力鎮壓要求民主改革的抗議活動，造成46人死亡。警方則表示，死亡人數為37人。

西梅萊恩等人組成的議員團體呼籲改革複雜的非政黨選舉制度，批評人士表示，現行的選舉制度是為了確保現任國王恩史瓦帝三世（King Mswati III）不會面臨國內的異議聲浪。

另有兩位民主派議員則因在抗議活動扮演的角色而被控「恐怖主義」和謀殺罪名，將面臨審判。

西梅萊恩今年3月因缺席超過20個會期，自動喪失國會席次，觸發了這次的補選。

自1980年代流亡至今的反對派人士馬茲布拉（Arafat Matsebula）表示，對於不滿現任國王恩史瓦帝三世及其政府的西福法內尼民眾來說，這是一大勝利。

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