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聖誕大報復？傳哈利與梅根要給威廉、凱特難看

記者蘇詠智／即時報導
哈利（右）與梅根在美國比在英國吃得開。（路透資料照片）
哈利（右）與梅根在美國比在英國吃得開。（路透資料照片）

英國皇室威廉哈利兩王子間的心結加鬥爭，即將要邁向下一個高潮？不少皇室迷預測當威廉與妻子凱特12月下旬訪美、出席他所創辦的Earthshot prize在波士頓的頒獎典禮時，哈利就會推出各方期待已久的爆料新書，把所有人的目光焦點搶光光。

曾經手足情深、一起度過母親黛安娜早逝悲劇的威廉與哈利，早就因為威廉處處以未來英王自居、哈利不滿被壓抑後一連串暴走的訪問內容，弄得互相不信任，也持續勾心鬥角。兄弟倆想要的是不一樣的東西：威廉有王位繼承權，最在意皇室的存廢，深怕哈利抖出太多皇室黑幕，造成反對皇室的力量坐大，危及自身的大位；而哈利就想要在從小受寵的哥哥面前爭一口氣，偏偏形勢比人強，彼此間的裂縫只有愈來愈擴大。

6月時哈利曾帶著梅根與一雙子女返英參加伊莉莎白二世女王的即位70周年「白金禧」，英國現在是威廉的地盤，哈利與梅根被徹底邊緣化，還得到民眾噓聲，最後敗興提早回到美國。沒想到半年後，換成威廉與凱特要訪美，他們仔細盤算，故意只在美國東岸活動，沒有到哈利和梅根的大本營—西岸，不想讓他們有機會反制。

可是哈利與梅根也非省油的燈，各方期待哈利在書中大曝繼母卡蜜拉的猛料，以他和威廉目前的關係，威廉只怕也難逃被攻擊，書一上市鐵定造成熱烈討論，現在就只在於書能否如期推出。威廉和凱特也還有時間研擬好到美國的各項因應之道，外界都在期待看他們到時如何接招。

威廉（左）與凱特在英國被皇室人員萬般保護，離開英國有可能沒那麼吃香。（路透資料照...
威廉（左）與凱特在英國被皇室人員萬般保護，離開英國有可能沒那麼吃香。（路透資料照片）

哈利 威廉 梅根

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