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西班牙通報第2起猴痘相關死亡病例 非洲外第3例

中央社馬德里30日綜合外電報導
世衛秘書長譚德塞。美聯社
世衛秘書長譚德塞。美聯社

西班牙今天通報全國第2起與猴痘有關的死亡病例。西班牙昨天才通報第1起死亡病例，且據信是與目前歐洲疫情有關的首起死亡病例。

西班牙衛生部發布報告表示：「3750名病患當中，...有120人住院，其中2人死亡。」報告並未說明第2例死亡患者病歿日期。

西班牙衛生部告訴法新社，其後將對這起病例進行分析，以確定患者死亡原因。

根據西班牙衛生部轄下急難與警報協調中心統計，全國有4298人感染過猴痘。這使得西班牙名列全球猴痘傳染情況最嚴重的國家之一。

巴西昨天才通報非洲以外首起與猴痘有關的死亡病例。猴痘傳人病例1970年首度出現在非洲，原本是地方性流行病，因此先前僅限非洲有死亡病例。

目前仍不清楚，非洲以外這3例死亡是否為猴痘造成。根據巴西當局說法，在巴西病逝的患者也有其他嚴重疾病。

世界衛生組織（WHO）已經宣告這波猴痘全球傳染是「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC），是世衛最高警戒等級。世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）指出，絕大多數感染病例出現在歐洲，自5月初以來發現的新病例有7成是在歐洲。

美聯社報導，自5月以來，全球有近80國通報2萬1000多起猴痘病例，約75起相關死亡病例都在非洲，大多在奈及利亞和剛果。

猴痘 巴西 世衛

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