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迎接觀光客 紐西蘭宣布31日起全面開放邊境

中央社雪梨30日綜合外電報導
紐西蘭經過2年多鎖國，宣布將於7月31日起全面開放邊境。(Pexels)
紐西蘭經過2年多鎖國，宣布將於7月31日起全面開放邊境。(Pexels)

紐西蘭經過2年多鎖國，宣布將於7月31日起全面開放邊境，歡迎所有國際旅客，較原定計畫提早約3個月。

CNBC報導，紐西蘭今年稍早曾為全面開放邊境暖身，率先開放澳洲公民，以及60個與紐西蘭有免簽協議的國家旅客入境，包括台灣、新加坡、美國和英國。

紐西蘭在2021年執行全世界最嚴格的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫措施，包括封鎖邊境、普篩，以及數不清的公衛指令。

由於極具傳染性的Delta變異株疫情爆發，紐西蘭最大城市奧克蘭（Auckland）自2021年8月至12月，一度封城長達107天。

目前許多限制已被解除，期待觀光客回流。根據紐西蘭政府的入境資訊，現在除了紐西蘭公民，以及住在紐西蘭的澳洲人以外，入境人士必須出示完整接種疫苗證明，電子或紙本證明均可。

紐西蘭衛生部表示，入境旅客需要在抵達日進行抗原快篩，但不需要在機場內進行。入境第5或第6天必須進行第2次快篩。目前紐西蘭在戶外不用佩戴口罩，但在博物館、超市或藥店等室內場所需要戴口罩。

紐西蘭先驅報（The New Zealand Herald）報導，為迎接全面開放邊境，奧克蘭機場開放3000個職缺，引發大批求職潮。

機場30日舉辦徵才博覽會，吸引數百人應聘機場營運、保安、行李員、政府單位、航空公司、餐飲與零售業等職缺。開展頭一個小時就吸引多達900人參加。

此外，儘管紐西蘭本月公布第2季通貨膨脹率衝上7.3%，創下32年來新高，但旅遊公司Navigate Travel表示，目前到紐西蘭旅遊的價格和疫情前持平，甚至更便宜。

紐西蘭觀光局（Tourism New Zealand）表示，自從紐西蘭5月預告將在7月底全面開放邊境後，旅客對到紐西蘭旅遊展現了強烈興趣。相比疫情前，網路上查詢到紐西蘭國際航班的次數上升了39%，當中超過60%來自澳洲。

不過，Navigate Travel表示，亞洲旅客前往紐西蘭的需求仍低。紐西蘭大多亞洲旅客來自新加坡。

新加坡旅遊公司Chan Brothers Travel表示，新加坡到紐西蘭的航班稀少或許是因素之一。

但Chan Brothers Travel也表示，經歷多年無法前往紐西蘭旅遊之後，旅客現在傾向在紐西蘭多待幾天。過去8天旅程較受歡迎，現在更多人詢問及預定11天旅程。

邊境 新加坡 機場

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